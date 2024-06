30-kordne Eesti meister Kaasiku: kindlasti on veel, mida paremaks lihvida

Evely Kaasiku võitis kaheksa päeva eest Võrumaal oma 30. Eesti meistrikulla orienteerumises.

Hooajaks valmistudes rõhus ta senisest enam linnasprindile ja see tasus end ära. Itaalias peetud MK-etapil sai Kaasiku just sprindis seitsmenda koha 108 naise konkurentsis. MK-sarjas tähendas see karjääri paremuselt teist tulemust.

"Ma ei ole kunagi talvel nii palju pööranud tähelepanu linnakeskkonnas orienteerumisele ja ilmselt see siis selle tulemuse tõi. Praegu hooaja alguses on eesmärk tõsta füüsiliselt kiirust ja pärast hooaja teises pooles see siis metsa üle viia," sõnas Kaasiku.

Kaasiku pole täisproff, vaid töötab Soomes ühes iduettevõttes, kus ta vastutab turunduse eest. Tööaeg on aga paidlik ja seetõttu on õnnestunud tõsta mahtu ja eelkõige intensiivsust. 12. juulil Edinburghis algaval sprindi MM-il soovib ta jõuda esikümnesse.

"Arenguvõimalusi on mul kindlasti orienteerumistehniliselt, et on mida veel paremaks lihvida. Füüsiliselt on mul samuti võimalik edasi areneda. Kuna ma olen juba ka maailmas kõrgesse mängu sekkunud, siis ütleksin, et tegu on juba nüansside lihvimisega, ma julgen väita," märkis 30-kordne Eesti meister.

Kaasiku võitis kaks aastat tagasi oma esimese ja seni ainsa tiitlivõistluste medali, kui sai kodusel EM-il lühirajal hõbeda.

Lisaks Kaasikule kuuluvad Eesti MM-koondisesse veel Hannula-Katrin Pandis (OK Ilves), Kenny Kivikas (OK Ilves), Sergei Rjabõškin (Värska OK Peko) ja Ats Sõnajalg (SK Saue Tammed).