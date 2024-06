Ann Marii Kivikas poolfinalistide sekka ei mahtunud

21-aastane Kivikas sai eeljooksus kirja aja 23,78, millega jäi enda hooaja tippmargile alla kuue sajandikuga. Eestlanna lõpetas kolmanda eeljooksu seitsmendal kohal ning tuli eelvõistluse kokkuvõttes 22. kohale.

"Distantsi esimene pool oli tegelikult päris hea. Jooksul ajal tundsin, et kurv oli väga hästi joostud. Aga distantsi teine pool... Ei kesta praegu. See teine 100 meetrit on murekoht," sõnas Kivikas ERR-ile.

Viimasena poolfinaali pääsenud hispaanlanna Esperance Cladera jooksis välja aja 23,42. Eeljooksude kiireim oli sakslanna Talea Prepens 22,83-ga.

"Ma jõuan hästi-hästi aeglaselt vormi. Mul peab kuus-seitse võistlust all olema, siis hakkan korralikke tulemusi tegema. Aga ma ei saa millegi taha peitu pugeda. Olen väga õnnelik, et EM-ile pääsesin ja saan siit väga ägeda kogemuse endaga kaasa võtta."

Kivikas teeb EM-il veel vähemalt ühe stardi, kui võistleb teisipäeva lõunal koos Miia Oti, Diana Suumanni ja Kreete Verliniga naiste 4x100 m teatejooksu poolfinaalis.

"Teatejooks võib meil väga hästi minna. Kui suudame vahetused ära teha nii nagu võimelised oleme, siis võib oodata head tulemust ja aega."