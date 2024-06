Eesti jooksjad poolmaratonis kõrgesse mängu ei sekkunud

38-aastane Tiidrek Nurme ületas Roomas finišijoone ajaga 1:05.00, millega teenis oma kuuendalt EM-ilt 40. koha (+3.57). Nurme jäi endale kuuluvast rahvusrekordist (1:02.20) kahe minuti ja 40 sekundi kaugusele.

"Oli huvitav jooks, ilm oli nagu arvata, palav. Kõvasti pidi tegelema enesejahutusega. Suurepärane meeskond, kes aitas mütse anda ja jäävett ja jooke," ütles Nurme pärast jooksu ERR-ile. "Eks ühe või teise asja üle võiks nuriseda, aga nii nagu arvasin, tulin siia küllaltki keskpärase vormiga. Eelkõige sellepärast, et eeskätt ajastasin ennast ikkagi olümpiamängudeks ja alles hiljaaegu oli ka maraton. Mitut vormi tippu on raske hooajale panna, aga tuligi see keskpärane tulemus."

Nurme ütles, et ei mõtle vanuse peale, sest tänapäeval pikamaajooksus see range laena ette ei tule. "Vanus ei ole küsimus, küsimus on pigem sotsiaalne keskkond, motiveeritus, tervis ja igasugused finantsilised vahendid, mis aitaksid erialaga tegeleda," sõnas kogenud jooksja.

"Siiralt loodan, et mul on kõik tingimused olemas, et jätkata. Kindlasti see etteaste oli lihtsalt üks samm järgmise suunas. Loodetavasti sügisel, kui olümpiamängudele ei saanud, siis loodan Tallinna maratonil, kus on sel aastal tugev konkurents, kaasa teha ja seda kõrgel tasemel. Järgmisel aastal äkki Tokyo maailmameistrivõistlustel osaleda," lõpetas Nurme.

26-aastane Latsepov läbis distantsi ajaga 1:07.09 ning teenis sellega EM-il 51. koha (+6.06). "Paraku ei olnud täna minu päev. Nii juhtus, teeme järeldused, analüüsime ja liigume edasi," ütles ta ERR-ile.

"Peale kümnendat kilomeetrit jäin juba täitsa üksi ja oli väga raske üksi end motiveerida, pingutada. Ei näinud isegi Tiidrekut, jäin temast maha juba kolmandal-neljandal kilomeetril. Ei olnud täna seda jõudu temaga kaasa minna, üksi töötada kahjuks oli keeruline. Lõpus juba mõistsin, et koht ei parane ja ajalist tulemust ei saanud ka püüda," lisas Latsepov, tänades oma abilisi.

Samuti EM-debüüdi teinud 31-aastane Allase lõpetas ajaga 1:07.48 ning pälvis sellega 53. koha (+6.45). "Mina olen rahul," ütles Allase ERR-ile. "Võtsin esimesed kilomeetrid rahulikult, sest seal olid munakivid ja pöörded. Sinna läks päris palju aega kaotsi. See ei ole kiire rekordijooksu rada. Samas oli huvitav ja eestlased olid igal pool raja ääres, ergutasid. Mulle jäi igati positiivne mulje sellest võistlusest."

Itaalia teenis kaksikvõidu, kui Euroopa meistriks tuli itaallane Yemaneberhan Crippa, kes ületas finišijoone ajaga 1:01.03. Sekund hiljem finišeeris suurepärase lõpuspurdi teinud Pietro Riva, kes kaotas võitjale lõpuks vaid sekundiga.

Lõpusirgel sakslasest Amanal Petrosest möödunud Rivale määrati ka kollane kaart, sest itaallane lehvitas mööda minnes konkurendile. Pronksmedali pälvinud Petros kaotas võitjale nelja sekundiga, esimesena jäi esikolmikust välja Iisraeli jooksja Maru Teferi (+0.07).

Naiste poolmaratonis võidutses norralanna Karoline Bjerkeli Grövdal, kes lõpetas ajaga 1:08.09. Hõbemedali pälvis Rumeenia jooksja Joan Chelimo Melly (+0.46), kolmanda koha teenis britt Calli Hauger-Thackery (+0.49).