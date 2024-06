Istanbul kinnitati Euroopa mängude võõrustajaks

Hiljuti ellu kutsutud Euroopa mängu toimuvad iga nelja aasta tagant ja on planeeritud aastale enne suveolümpiamängude toimumist.

2015. aastal toimusid esimesed Euroopa mängud Aserbaidžaani pealinnas Bakuus, neli aastat hiljem Valgevene pealinnas Minskis ning mullu võõrustasid kontinendi tippsportlasi Krakowi linn Poolas ja selle lähiümbrus.

Just Poolas toimunud võistlused osutusid majanduslikult edukateks ettevõtmisteks, sest kasutati üksnes olemasolevaid rajatisi. Sama plaan on võetud aluseks ka Istanbulis.

"Täna hommikul tutvustasime Euroopa olümpiakomitee peaassambleel oma strateegiat ja ettevalmistusi 2027. aasta Istanbuli Euroopa mängudeks," kirjutas Istanbuli linnapea Ekrem Imamoglu ühismeedias.

"Istanbuli poolelt on meil väga hea meel, et delegaadid meid esitlust entusiastlikud jälgisid. Jagan meie veendumust, et ida ja lääne piiril asuv Istanbul kehastab olümpiavaimu ja ühendab spordi kaudu erinevaid kultuure."

Türgi on avaldanud ka soovi võõrustada 2036. aasta suveolümpiamänge ja kindlasti oleks Euroopa mängude edukas läbiviimine üks samm korraldusõiguse võitmise suunal.