Järjekordne Eesti jalgpallikohtunik võib pääseda MM-finaalturniirile

FIFA valis Usbekistanis toimuvaks saalijalgpalli MM-finaalturniiriks välja 72 kohtunikku, kelle seast tehakse lõplik valik. Valitud 38 nime tehakse teatavaks 2024. aasta juunis.

"On suur rõõm, et järjekordne Eesti kohtunik on valitud täiskasvanute suurturniiri kohtunike kandidaatide sekka. Varasemalt on rannajalgpalli MM-finaalturniiri teenindanud Ago Kärtmann ning naiste murujalgpalli MM-finaalturniiril täitis abikohtuniku ülesandeid Karolin Kaivoja, saalijalgpalli MM eelvalikusse kuulub Eesti kohtunik aga esimest korda. Soovime Grigorile edu sellel pikal ettevalmistusperioodil ning loodame teda näha sügisel toimuvatel maailmameistrivõistlustel," rääkis Eesti Jalgpalli Liidu kohtunike osakonna juhataja Hannes Kaasik.

Järgnevate kuude jooksul osalevad kõik kandidaadid veebiseminaridel, kus on olulisel kohal osaliste esituste tagasisidestamine ja arendamine kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil mängude teenindamisel. Kandidaate juhendavad ja tagasisidestavad FIFA eksperdid.

Ošomkov on varasemalt teenindanud saalijalgpalli EM-finaalturniiri kohtumisi ning olnud ametis UEFA saalijalgpalli Meistrite liiga finaalneliku turniiril.

Usbekistanis toimuv 2024. aasta meeste saalijalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir peetakse 14. septembrist 6. oktoobrini.