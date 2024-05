Šveits võttis mullu finaali jõudnud Saksamaalt magusa revanši

Šveits läks kaheksandal minutil viimaseid sekundeid vähemuses mängides juhtima Christoph Bertschy väravast, üheksa minutit hiljem suurendas nende edu Nico Hischier. Kui teist perioodi oli mängitud 11.33, kahandas Dominik Kahun sakslaste kaotusseisu minimaalseks, aga viigini ei jõutud ning minut enne lõppu vormistas Bertschy lõppskoori tühja väravasse.

Võiduga võtsid šveitslased Saksamaalt magusa revanši: samad koondised kohtusid veerandfinaalis ka eelmisel MM-il ja siis jäi sama skooriga ehk 3:1 peale Saksamaa, kes alistas seejärel üllatuslikult USA ning jõudis finaali, kus jäädi 2:5 alla Kanadale.

Šveits kohtub poolfinaalis USA ja Tšehhi vahelise mängu võitjaga.

Enne mängu:

Nii Šveits kui Saksamaa on jõudnud kolmel korral maailmameistrivõistlustel finaali, kuid kumbki ei ole suutnud viimases mängus suurimat võidurõõmu tunda. Jaht ihaldatud karika nimel saab aga tänavusel MM-il ühe jaoks läbi juba veerandfinaalis.

Šveits mängis A-alagrupis suurepäraselt ning võitis kuus kohtumist, kuid vajas Tšehhi vastu karistusviskeid. Siiski ei läbinud nad alagruppi täiseduga, sest tiitlikaitsja Kanada teenis suures vastasseisus 3:2 võidu.

Alagrupi teine koht tähendas šveitslaste jaoks aga seda, et veerandfinaalis minnakse vastamisi B-alagrupis kolmanda koha saavutanud Saksamaaga, kes kogus viis võitu ning kaks kaotust, kuid pidi tunnistama USA ja Rootsi kindlat 6:1 paremust.

Šveits ja Saksamaa on viimasel kolmel MM-il vastamisi läinud, kusjuures kahel korral on sakslased just veerandfinaalis võidu teeninud. Mullu teenis Saksamaa veerandfinaalis 3:1 võidu ning võitis lõpuks hõbemedali, aasta enne seda olid šveitslased alagrupis karistusvisetel paremad, aga 2021. aastal teenisid sakslased karistusvisetel võidu.

ETV+ kanalil saab ülekannet kuulata eesti ja vene keeles, eesti keeles kommenteerivad Vallot Pukk ja Kaido Kadak.