Šveits kaotas alagrupitippude heitluses Kanadale

Kanada asus kohtumist juhtima juba kaks minutit pärast lahtiviset, kui arvulise ülekaalu realiseeris Dylan Cozens. Kolmandiku keskel viigistas Šveitsi poolt seisu Kevin Fiala.

Mängu otsustavad sündmused leidsid aset teisel kolmandikul. Romain Loeffel viis Šveitsi viis minutit pärast mängu jätku juhtima ja paar minutit hiljem oli šveitslastel väga hea võimalus eduseisu kasvatada, ent Sven Andrighetto eksis karistusviskel.

Kanada rabeles kaotusseisust kiiresti välja, kui paariminutilise vahega said käe valgeks Cozens ja Nick Paul. Seejuures visati mõlemad väravad arvulisest ülekaalust. Viimasel kolmandikul rohkem väravaid ei sündinud.

Võiduga tõusis Kanada A-alagrupis esikohale, olles kogunud kuuest mängust 17 punkti. Šveits on kanadalaste ja tšehhide järel kolmas (14 p).

Kanada kohtub alagrupifaasi viimases mängus Tšehhiga, Šveits madistab Soomega.

Enne mängu:

Nii Kanada kui Šveits pole tänavusel MM-il veel kaotusvalu tundnud, kuid mõlemad on võitnud ühe oma viiest kohtumisest lisaajal (14 punkti), mistõttu kuulub A-alagrupi esikoht hoopis ühe enama mänguga 15 punkti teeninud Tšehhile.

Šveits ja Kanada on viimasel kahel MM-il alagrupis vastamisi läinud ning mõlemal korral on võitjana väljunud šveitslased - mullu said nad 3:2 võidu, tunamullu alistasid nad Kanada 6:3.

Kui Kanada auhinnakapis helgib lausa 28 MM-tiitlit, siis viimasel kahel MM-il oma alagrupis võidutsenud Šveitsi jaoks on kuldne saavutus jäänud kättesaamatuks. Eelmisel aastakümnendil saavutasid nad kaks korda teise koha (2013 ja 2018), lisaks teenis Šveits teise koha 1935. aastal.

Sellega paralleelselt toimub B-alagrupis kohtumine Läti ja Slovakkia vahel, mis on nähtav kanalil ETV2 või ERR-i spordiportaalis.