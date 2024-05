Lahkumisavalduse esitanud Lindpere: kogu Eesti koondis seisab minu taga

Lindpere nägemuses oleks võinud senisele treenerite meeskonnale, kuhu kuulus ka tema, rohkem aega anda. Samuti leiab ta, et teda ennast oleks võinud otsustusprotsessis rohkem kaasata.

"Viimased poolteist aastat olen inimestele vastanud, et miks ja kuidas ja miks me niimoodi läheme ja kus on meie jalgpall? Täna oleme FIFA reitingus Malawi ja Zimbabwe vahel," lausus Lindpere ERR-ile. "Kahjuks on meie alaliit ühte nägu ja mina selles paadis osaleda ei soovi.

"Kahjuks pean tunnistama, et ma ei suutnud lühikese ajaga mitte midagi ette võtta, aga mul on ülimalt hea meel, et andes teada oma otsusest teada ka koondise kaptenitele, siis nad on sada protsenti minuga ja kogu Eesti koondis seisab minu taga."