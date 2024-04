Rikberg Kuldliigast: eesmärk on jõuda finaalturniirile

Tartus laagerdav Eesti meeste koondis alustas esmaspäeval vaid üheksakesi ja kui mitmed mängijad liituvad nädala jooksul, siis näiteks Oliver Venno ja Timo Tammemaa alles augustikuisteks Euroopa meistrivõistluste kaheks valikmänguks. Suvi on koondisel traditsiooniliselt pikk, see algab mai keskel kuue mänguga Kuldliiga alagrupiturniiril, millest vaid kaks viimast, Aserbaidžaani ja Luksemburgiga, peetakse koduväljakul - seekord Rakveres.

"Eks ta on kaks erinäolist poolt. Euroopa Kuldliiga on vähe trenni ja palju mängimist, mis tähendab, et saame siin poolteist nädalat Tartus trenni teha, siis siirdume sõprusmängudele Soome ja Bulgaariasse ja kohe järgnevad kolm Kuldliiga alagrupiturniiri. Sooviks minna igale mängule võidumõtetega ja seada eesmärgiks nelja parima finaalturniirile jõudmise," kinnitas Rikberg. "Suve teine pool on kaalukam, sest meid ootavad ees EM-valikmängud ja selle ettevalmistus on palju pikem. Rõhk on pikkadel treeningutel, alguses põhja ladumisel ja siis mängulise poole otsimisel."

Sidemängijatest jääb äsja Belgias hooaja hõbedaga lõpetanud Renet Vanker esialgu vigastuse tõttu kõrvale, endiselt on rivis Markkus Keel ja oma positsiooni koondises loodab taastada Robert Viiber.

"Ma tulen oma kohta tagasi võtma. Enne eelmist hooaega olin kolm aastat Eesti põhiside, eelmine aasta tehti sellised otsused. Eks ma proovin oma kohta tagasi saada, vaatame, mis suvi toob," sõnas Eesti koondise sidemängija.

Lõppenud nädalavahetusel tagasid välisklubides riigi meistritiitlid Henri Treial Belgias, Robert Täht ja Timo Tammemaa Saksamaal, Märt Tammearu lõpetas hooaja Prantsusmaal hõbedaga. Praegu on nurgaründajate kohtadele mitu kandidaati, diagonaali kohale võib kevadel Renee Teppani kõrvale tõusta ka mõlema mängukoha suutlikkusega Šveitsis mänginud Valentin Kordas.

"Kui mind vajatakse diagonaalis, siis mängin seal; kui mind vajatakse nurgas, siis mängin seal. Nende positsioonidega mul ei ole probleemi," tõdes Kordas.

Kuldliiga mängude ajakava:

Põhja-Makedoonia, Strumica

17. mai 20.15 Eesti – Põhja-Makedoonia

18. mai 20.15 Tšehhi – Eesti

19. mai 20.15 Põhja-Makedoonia – Tšehhi

Hispaania, Gijón Asturias

24. mai 20.00 Eesti – Hispaania

25. mai 17.00 Soome – Eesti

26. mai 12.00 Soome – Hispaania

Eesti, Rakvere:

31. mai 18.00 Aserbaidžaan – Eesti

1. juuni 16.00 Luksemburg – Aserbaidžaan

2. juuni 17.00 Eesti – Luksemburg