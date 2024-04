Rooba teise suure kaotuse järel: ma olen sõnatu

Pärast suurt allajäämist Ukrainale lootis Eesti koondis pühapäevasest mängust Leeduga paremat esitust, ja kui Morten Jürgensi avakolmandiku 1:1 viigivärava järel näis, et nii võikski minna, oli kolmandiku lõpuks siiski kaotusseis 1:3.

"Muidugi, kui lased endale nii palju väravaid visata ei saa jäähokis võitjaks tulla," ütles Eesti koondise peatreener Petri Skriko. "Teadsime, et kaks esimest vastast on väga kõvad, head koondised, aga nad on olnud ka tugevamad, kui arvasin. Oleme nendega ju ka varem mänginud, aga seekord on nad oma mängu paremini käima saanud, mida meie pole praegu suutnud."

Teisel kolmandikul tabas Leedu korra ja kolmandal kaks korda, nii tuli Eestil teist päeva järjest suur kaotus vastu võtta.

"Ma olen suht sõnatu," alustas koondise kapten Robert Rooba. "Harva olen sõnatu, aga ma arvan, et kõige võtab kokku selline mängudistsipliin. Alates võetud karistustest kuni väga klassikaliste mänguelementideni, mis peavad olema korras. Kui sa üldse mingeid mänge tahad võita, siis noh, need ei ole olnud korras," nentis Rooba.

Eesti jaoks on oluline nüüd esmaspäevase puhkepäevaga enesekindlus leida, et mitte esimesest divisjonist välja pudeneda.

"Ma olen ise seda meelt olnud, et siin turniiril ei ole ühtegi kerget vastast. Seitsme päevaga viis mängu. Kõik on võimalik. Kuid fakt on see, et me peame oma mängu üles leidma, kui tahame midagi siin turniiril saavutada. Meil on keskeltläbi 40 tundi aega, et see üles leida," lisas Rooba.

Teisipäeval mängib Eesti Hispaaniaga, kes on samuti turniiril vaid kaotusi tunnistanud.