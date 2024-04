Eesti jäähokikoondis sai MM-il esimese võidu

Eesti tuli teisel kolmandikul 1:2 kaotusseisust välja ja pääses juhtima 3:2, aga siis sai Rasmus Kiik kõrge kepiga mängimise eest 5+20 ja Hispaanial õnnestus viimase perioodi alguses arvulisest ülekaalust viigistada.

Normaalajal rohkem väravaid ei nähtud, aga vaid 46 sekundit pärast lisaaja algust viskas Robert Rooba eestlaste võiduvärava. Rooba arvele jäi selles kohtumises kaks tabamust ja üks resultatiivne sööt, kuigi mängu parimaks nimetati ühe värava peale jäänud Mark Viitanen.

Eesti koondise esimese tabamuse viskas pisut enam kui kolm minutit pärast mängu algust arvulisest ülekaalust Morten Arantez Jürgens, kes tegi skoori seega teist mängu järjest, sest viskas värava ka eelmises kohtumises Leedule.

Kolmapäeval mängib Eesti koondis Hollandiga ja lõpetab turniiri reedel mängus Hiinaga.

Enne mängu:

Pärast puhkepäeva jääle naasev Eesti koondis on kaotanud mõlemad senipeetud kohtumised, kui avamängus jäädi 0:8 alla Ukrainale ja seejärel kaotati võõrustajale Leedule 1:6.

Eesti koondise kapten Robert Rooba tõdes pärast kaotust Leedule, et MM-turniir pole alanud eriti roosiliselt. "Ma olen ise seda meelt olnud, et siin turniiril ei ole ühtegi kerget vastast. Seitsme päevaga viis mängu. Kõik on võimalik. Kuid fakt on see, et me peame oma mängu üles leidma, kui tahame midagi siin turniiril saavutada," ütles Rooba ERR-ile.

Eesti tänaseks vastaseks on mullu teise divisjoni A-grupi võitjaks tulnud Hispaania, kellega viimati mängiti tosin aastat tagasi. Hispaania on sarnaselt Eestile kaotanud mõlemad senipeetud kohtumised, kuid parema väravatevahega.

Eesti ja Hispaania kohtumist kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Rauno Parras. Stuudios on Aet Süvari ja Märt Eerme.

Teistes tänastes mängudes lähevad vastamisi Ukraina - Hiina ning Leedu - Holland.