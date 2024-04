Eesti hokimehed pidid MM-il võõrustaja paremust tunnistama

Eesti jaoks algas kohtumine kurjakuulutavalt, kui Mark Kaleinikovas viis võõrustaja vaid 39 sekundit pärast avavilet juhtima. Viis minutit hiljem realiseeris Morten Jürgens arvulise ülekaalu, viigistades seisu 1:1-le.

Leedu vastas viigiväravale koheselt, kui mõne minutiga taastasid eduseisu Paulius Gintautase ja Povilas Verenise tabamused.

Teisel perioodil kasvatas vahet Kaleinikovase teine täpne tabamus ning lõppseisu vormistasid otsustaval kolmandikul Ilja Cetvertak ja Verenis.

Eesti jätkab kahe mängu järel võiduta. Väravaid on seni visatud vaid üks, endale on lubatud visata koguni 14. Leedu on võitnud mõlemad senipeetud kohtumised.

Järgmisena läheb Eesti teisipäeval vastamisi Hispaaniaga, kes kaotas pühapäeva esimeses mängus Hiinale 1:7 (1:2, 0:1, 0:4). Õhtuses mängus lähevad omavahel vastamisi Ukraina ja Holland.

Enne mängu:

Kui Eesti jäähokikoondis alustas laupäeval turniiri suure 0:8 kaotusega Ukrainalt, siis koduse Vilniuse toetust nautiv Leedu võitis esimeses kohtumises Hispaania koondise 3:0.

Eesti ja Leedu koondised mängisid viimati mullu novembris Poolas toimunud rahvusvahelisel turniiril ja siis jäi tulemusega 5:2 peale Eesti.