Eesti jäähokikoondis sai Ukrainalt korraliku koslepi

Värava ja kaks resultatiivset söötu sai kirja Oleksandr Peresunko, kahe väravaga karistas eestlasi Andrei Deniskin. Stanislav Sadovikov panustas värava ja tulemusliku sööduga, kaks resultatiivset söötu kirjutati Jevgeni Ratužnõi ja Oleksei Janiševskõi nimele.

"See hingeline pool, see au ja uhkus, mida meil seda särki kandes peab olema - seda meil täna ei olnud," lausus Eesti koondise mängija Rasmus Kiik ERR-ile. "Kõik need fännid, kes olid siia tulnud - vedasime kõiki alt. Täna ei olnud... ma ei saa öelda, et ei olnud meie päev, aga me ei olnud uhked oma särgi üle. Ma ei andnud endast parimat."

Päeva esimeses mängus oli Hiina parem Hollandist 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) ja võõrustaja Leedu samamoodi 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Hispaaniast.

Eesti koondis mängib pühapäeval Leeduga. Veel kohtuvad Hiina - Hispaania ja Ukraina - Holland.

"Paljudel on see juba väga mitmes turniir. Tuleb lihtsalt end kokku võtta, see alla neelata. Oleme riietusruumis, käime asjad läbi, mis olid valesti, mis võib paremini teha. Homme uus päev ja midagi ei ole läbi," lausus Kiik.

Enne mängu:

Viimase kuue aasta jooksul on Eesti suutnud Ukraina paaril korral ka alistada, kuid kahel viimasel MM-il on neile kaotatud. Eelmisel kevadel pidi Eesti leppima 4:7 allajäämisega ning tunamullu lubati ukrainlastel visata kaheksa vastuseta jäänud väravat.

Lisaks Ukrainale läheb Eesti vastamisi veel Leedu, Hiina, Holland ja Hispaaniaga. Eesti koondise kapten Robert Rooba märkis turniiri eel ERR-ile, et alagrupi tase on ühtlane.

"Sellise lühikese turniiri jooksul on nii palju selliseid väikseid nüansse, mis mängivad rolli," lausus Rooba. "Iga päev tuleb saada võimalikult hea sooritus endast välja. Kõigile on võimalik kaotada, kõiki on võimalik võita - võrdne supp on seal sel aastal."

Eesti koondis on kontrollmängudes kaotanud Leedule 1:3 ja võitnud Hiinat 5:1. Kui Leedu vastu said mänguaega eeskätt nooremad koondislased, siis Hiina vastu mängiti parimas rivistuses.

"Hiina vastu olime tõesti tugevad, mängisime oma soovitud hokit ja võitsime," sõnas Eesti peatreener Petri Skriko. "Mäng Hiinaga näitas vähemalt, et oleme õigel teel. Suutsime 40+ minutit väga head mängu näidata," lisas Rooba.

Eesti ja Ukraina vahelist kohtumist kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Rauno Parras. Stuudiost vahendab muljeid Aet Süvari.

Kõiki Eesti koondise mänge MM-turniiril näeb ETV2 või ERR-i spordiportaali vahendusel.

Eesti koosseis MM-turniiril:

Väravavahid: Villem-Henrik Koitmaa (HC Panter), Conrad Mölder (Nice; Prantsusmaa).

Kaitsjad: Eduard Slessarevski (Hunters, Soome), Saveli Novikov (HC Panter), Daniil Kulitsev (EC Bregenzerwald; Austria), Patrick Kookmaa (HC Panter), Lauri Lahesalu, Robert Ossipov (EC Bregenzerwald; Austria), Konrad Kudeviita (Minnesota Blue Ox, USA).

Ründaja: Robert Rooba (JYP; Soome), Rasmus Kiik (HC Panter), Kristjan Kombe (JoKP; Soome), Erik Embrich (EC Bregenzerwald; Austria), Nikita Puzakov (HC Panter), Robert Arrak (JKH GKS Jastrebie; Poola), Kevin Parras (HC Panter), Artemi Aleksandrov (Boro/Vetlanda HC; Rootsi), Klaus Kaspar Jõgi (Philadelphai Rebels; USA), Mark Viitanen (GKS Tychy; Poola), Vadim Vasjonkin (Evansville Thunderbolts; USA), Daniil Fursa (HC Panter), Morten Arantez Jürgens (Kiekko Espoo; Soome).

Meeskonna peatreener on Petri Skriko, abitreenerid Kaupo Kaljuste ja Mikko Mäenpää, väravavahtide treener Mika Järvinen, peamänedžer Jüri Rooba, tehnik Toomas Rebane, füsioterapeut Siret Kalbus ja pressiesindaja Elo Kulla.