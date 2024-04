Korduskohtumises neli väravat löönud Dortmund ja PSG pääsesid poolfinaali

Veerandfinaali avamängu võõrsil 1:2 kaotanud Dortmund jõudis korduskohtumises väravani 34. minutil, kui Mats Hummels leidis suurepärase sööduga Julian Brandti, kes siis terava nurga pealt koondseisu viigistas. Dortmundi kodupublik sai juba viis minutit hiljem uuesti tähistada, kui Ian Maatsen umbes sama koha pealt taas palli Atletico väravavõrku kõmmutas.

49. minutil sai aga Madridi klubi värava kirja, kui Hummels karistusalas võrdlemisi ohutule pealöögile jala vahele pani ja selle oma väravavahist mööda suunas. Angel Correa sai 64. minutil mitu korda värava eest löögile ning viis kolmandal katsel külalised taaskord juhtima.

Suurepärane vastasseis jäi 71. minutil taas viiki, sest Dortmundi poolkaitsja Marcel Sabitzer saatis vasakult äärelt tsenderduse, mis leidis kõrgele kerkinud Niclas Fullkrugi pea ning siis väravavõrgu. Ka Maatseni väravale söödu andnud Sabitzer kerkis mängu kangelaseks, kui ta kõigest kolm minutit hiljem täpse löögiga Dortmundi taas juhtima viis.

Enam väravaid ei löödud ja Dortmundi Borussia pääses 4:2 võiduga (koondtulemus 5:4) poolfinaali.

Teises paaris avakohtumise võõrsil 3:2 võitnud Barcelona suurendas teisipäeva õhtul 12. minutil Raphinhna väravast eduseisu, kuid 29. minutil pöördus kohtumine PSG kasuks, kui Ronald Araujo kiirrünnaku peatamisel vea tegi ning punase kaardiga riietusruumi saadeti.

PSG kasutas ülekaalu ära 40. minutil, kui endine Barcelona mees Ousmane Dembele väravani jõudis. Surve tasus end taaskord ära 54. minutil, mil Vitinha kauglöögi Barcelona väravasse saatis.

56. minutil saadeti Barcelona peatreener Xavi punase kaardiga väljaku äärest ning viis minutit hiljem viis penalti realiseerinud tähtmängija Kylian Mbappe PSG juhtima. Mbappe pani 88. minutil hiilgavale võidule hüüumärgi, kui realiseeris Pariisi klubi vasturünnaku, andes PSG-le kahe mängu kokkuvõttes 6:4 võidu.

Xavi tuli veel pärast lõpuvilet platsile ning avaldas pärast mängu lõppu, et kohtunikud tegid kehva tööd. "Kohtunik oli halb. Ma ütlesin talle, et tema etteaste oli katastroofiline," sõnas Hispaania koondise legend. "Mulle ei meeldi kohtunikest rääkida, aga nad mängisid selget rolli ja keegi pidi seda ütlema. Sellises mängus punast kaarti näidata on liiga palju. Kahju, et terve hooaja töö on ühe ärasaatmisega rikutud."

Kolmapäeva õhtul kohtuvad veerandfinaalis avamängus 2:2 viiki mänginud Londoni Arsenal ja Müncheni Bayern, teises mängus lähevad vastamisi 3:3 viiki jäänud Madridi Real ja Manchester City. Poolfinaalide esimesed mängud peetakse 30. aprillil ja 1. mail, korduskohtumised 7. ja 8. mail.