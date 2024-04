Eesti hokinoored pidid MM-i avamängus tunnistama Itaalia paremust

Esimesed kaks väravat viskas Itaalia esimese kolmandiku viimasel veerandil pisut enam kui minuti jooksul. Kolmanda värava eel mängis Eesti koondislane Arseni Koltsov määrustevastaselt ja itaallased kasvatasid karistusviskest edu. Lõppseis vormistati kolmanda kolmandiku lõpus tühja võrku.

"Minu arvamus on, et mängisime väga hästi," lausus Eesti koondise ungarlasest peatreener Balint Fekti ERR-ile. "Kui meile tuli see esimene värav, siis hakkasime jooksma pärast seda, et saada oma värav, aga me ei saanud."

"Kahjuks meie kogenud mängijad, kes on mitmendat korda MM-il - neil ei tulnud täna välja hästi. Aga meie plaan töötas ja lähme edasi."

Fekti sõnul käivad neil asjad nii nagu igal aastal. "Alustame iga mängu nullist ja tahame kõik võita. Nagu tänagi tahtsime võita ja tegime selleks kõik.

"Ja tahame meie pealtvaatajatele öelda - aitäh! Pea 2300 inimest tuli vaatame meie esimest mängu ja aitas meid. Tulge rohkem ja aidake! Meil on noored poisid, mängime südamega ja tahame võita. Tulge aidake meid!"

Esmaspäeval läheb Eesti koondis vastamisi Sloveenia eakaaslastega. Veel mängivad turniiril Leedu, Lõuna-Korea ja Prantsusmaa.