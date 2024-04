Eesti noorte hokikoondis sai MM-il teise võidu

Üheksandal minutil kaotusseisu jäänud Eesti hokinoored vastasid Artjom Abeljanovi ja Maksim Burkovi väravatest kiirelt ning läksid perioodi lõpuks 2:1 juhtima. Teise kolmandiku keskel viisid David Timofejevi kaks tabamust Eesti juba 4:1 juhtima.

Viimase, võitlusliku perioodi võitis Lõuna-Korea 49. ja 57. minuti väravatest 2:0, aga Eesti noormehed teenisid lõpuks ikkagi oma turniiri teise võidu.

Eesti väravavaht Daniel Nefedov tõrjus 21 vastaste pealeviset, Korea väravavaht Taeyi Koh 27. Eesti poolelt valiti mängu parimaks Roland Luht.

Enne viimast mängupäeva juhib turniiritabelt Sloveenia üheksa punktiga, talle järgneb Leedu kaheksa punktiga. Kolmandaks tõusis Eesti, kellel on koos kuus punkti. Prantsusmaa on kuue punktiga neljas, viiendal kohal on neli punkti kogunud Itaalia ja viimasel kohal kolme punktiga Lõuna-Korea.

Turniiri viimasel mängupäeval kohtub Eesti kell 16 Leeduga.