Robin Kool ja FaZe said viiendal katsel finaalis võidu

Kool ja FaZe kaotasid 250 000 dollari suuruse auhinnafondiga turniiril 0:2 Astralisele, aga võitsid ülejäänud kuus matši, sealjuures alistati pühapäevases finaalis ropzi endine kodutiim MOUZ (end mousesports). Poolfinaalis oli FaZe 2:1 üle Astralisest.

FaZe teenis turniiri võitjana 100 000 dollarit ja otsepääsme augustis Kölnis toimuvale miljoni dollari suuruse auhinnafondiga IEM turniirile. Sealjuures oli FaZe eelmised neli finaali kaotanud.

FaZe Clan wins #IEM Chengdu and continues to be a CS2 Powerhouse!



Karrigan, rain, frozen, ropz and broky look on another level of performances and continue to be a NIGHTMARE to their opponents!



Congrats guys! pic.twitter.com/XUaYlaOlq5