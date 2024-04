MM-il ajalugu teinud Malinin esineb Tallinnas: loodan, et publik naudib!

Ilia Malininile pole see esimene kord Eestis olla - kaks aastat tagasi krooniti ta just Tallinnas juunioride maailmameistriks. Teisipäeval osaleb ta Tallinnas Tondiraba jäähallis uisushow'l Kings on Ice, lisaks temale näeb jääl näiteks Niina Petrõkinat ja Aleksandr Selevkot, aga ka Javier Fernandezt, Loena Hendrickxit ja Lukas Britschgit. Millised emotsioonid Malinint siin tagasi olles valdavad?

"Juunioride MM-i võit siin Tallinnas oli lihtsalt uskumatu hetk, see tähendas mulle nii palju," rääkis Malinin intervjuus ERR-iga. "Nüüd, pärast maailmameistriks tulekut, meenuvad sellest siin tagasi olles toredad mälestused. Mul oli ka pärast juunioride MM-i võimalust natuke Tallinnas ringi vaadata, aga ma loodan, et mõne järgmise päeva jooksul saan veel siin ringi uudistada."

19-aastane Malinin on ainus iluuisutaja, kellel on võistlustel õnnestunud sooritada erakordselt raske neljakordne axel. Üritanud on seda paljud, eesotsas kahekordse olümpiavõitja, jaapanlase Yuzuru Hanyuga - miks see just temal on õnnestunud?

"Sellest ajast saadik, kui nägin Yuzurut neljakordset axel'it katsetamas, unistasin, et oleksin esimene, kellel see õnnestub. Võtsin selle eesmärgiks ja muudkui proovisin ja proovisin, et näha, kas suudan seda. See avaldas mulle endalegi muljet, kui lõpuks seda suutsin ja veel võistlustel! Ma ei arvanud, et see juhtub. Pärast seda on see olnud normaalses treeningrutiinis, lihtsalt harjutamine, et säilitada järjepidevus," selgitas Malinin.

Kaks nädalat tagasi Kanadas Montrealis meeste üksiksõidus kulla võitnud Malinini triumf oli erakordne, vabakavas sooritas ta koguni kuus neljakordset hüpet ning tegi maailmarekordi väärilise tulemuse. Mis tunne on sellisel moel ajalugu teha?

"Alguses oli seda kummaline mõelda - ma isegi ei tundnud, nagu teinuksin ajalugu," tõdes USA iluuisutaja. "Nüüd tagasi vaadates tunnen küll, kui suur saavutus see oli. Minu karjääri üks suuremaid saavutusi ongi püüd teha ajalugu. Minu eesmärk on alati olnud rekordeid murda, piire nihutada, ikka ja aina paremuse poole püüelda."

Aga kaugemale tulevikku vaadates - kuhu tahab Malinin veel piire nihutada, mille on ta järgmisena eesmärgiks võtnud? "Elame-näeme. Tahaksin selles suhtes saladust hoida, aga luban, et te ei pea pettuma!" sõnas ta.

Hooaeg on lõppenud, aga Malinin jätkab erinevate uisuetendustega, mille raamesse jääb ka teisipäeval Tallinnas Tondiraba jäähallis toimuv Kings on Ice. Kas profisportlasel on raske motivatsiooni leida, et uisutamisega jätkata, mitte selle asemel puhata?

"Pärast põhihooaega ootab alati ees show-hooaeg. Naudin väga reisimist ja esinemist, see on tore," kinnitas Malinin. "See pole nii stressirohke, sest võistlustel on sul kindlad eesmärgid, näiteks tahad puhtalt sõita või võimalikult palju punkte koguda. Etendustel üritad rohkem publikuga suhelda, neile midagi pakkuda. Loodan, et publik naudib teisipäeval mu esitust ja et see puudutab paljusid."