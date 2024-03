Margus Hernits: Selevko on leidnud stabiilsuse

Iluuisutaja Aleksandr Selevko tegi Montrealis toimunud maailmameistrivõistlustel Eesti meesüksiksõitjate kõigi aegade parima tulemuse, lõpetades 11. kohaga. Kaheksakordne üksiksõidu Eesti meister Margus Hernits usub, et Selevko on viimaste aastatega leidnud kauaotsitud stabiilsuse.

Alustuseks, Aleksandri tulemus oli vabakavas tema karjääri paremuselt teine, 163,49 punkti ja vabakavas üheksas, kokkuvõttes 11. koht. Kuidas sina seda hindad?

Kui on Eesti meesüksiksõitjate läbi aegade parim tulemus, siis on ilmselgelt väärtuslik saavutus. Kahju küll, et ühest kohast puudu jäi. 10. koht oleks taganud Eestile kaks kohta järgmise aasta MM-il. Samas, kui ta jõuab järgmisel aastal kümne parema hulka, siis see annab meile ühtlasi kaks kohta olümpiamängudel.

Muidu sõidu poolest läks tal hästi. Ta on leidnud stabiilsuse. Kui ütleme kaks aastat tagasi läks ta starti ja kunagi ei teadnud, mida ta teeb või kuidas tal läheb, siis praeguseks on tal tekkinud stabiilsus. Näiteks lühikava neljane. See ei olnud ideaalse tõukega, aga ta suutis selle ikkagi ära teha.

Kaht neljakordset hüpet siiski teha ei õnnestunud, ühe asemel puhas kolmene. Oli see liig seda oodata, kuigi treeningutel see on õnnestunud? Ta ise tahab järgmiseks aastaks nii vaba- kui ka lühikavasse neid juurde lisada, kui kaua see tegelikkuses võtab, on see aastaga reaalne?

Kuna ta oskab neid juba mitu aastat, siis see üliambitsioonikas plaan ei ole. Eks see on muidugi individuaalne. Neljased on hüpped, mis nõuavad väga palju energiat ja keskendumist. Kolmeseid oskavad tema tasemel sportlased igast asendist, aga neljastega on natukene teine lugu.

Kui palju muutis tema jaoks see EM-il võidetud hõbemedal selle MM-i kontekstis?

Ma arvan, et EM-medal andis talle rohkem tähelepanu. Euroopa meistrivõistlused on uisumaailmas väga tähtis võistlus. Kui muidu oleks ta MM-ile läinud kui Aleksandr Selevko, siis nüüd ta läks sinna ikkagi Euroopa meistrivõistluste hõbedamehena. Nii et kindlasti muutis.

Üldisest tasemest rääkides, kulla võitnud Ilia Malinin tegi kuus neljakordset hüpet ja sai maailmarekordilise tulemuse. Kuhu iluuisutamine üldse teel on, kas kuskil on see lagi ka tasemes üldse ees?

See küsimus kerkib üles alati, kui keegi teeb midagi erakordset. On mingid videoklipid, kus Malinin teeb kaskaade kahest neljasest. Ma arvan, et see on edasi. Viiekordsed tunduvad praegu natukene utoopiana, aga samamoodi tundus utoopiana neljakordne axel. Malinini näol on ilmselgelt tegemist müstilise talendiga.

Aitäh, Margus nende juttude eest, jääme ootama, mis uus uisuhooaeg meile toob.