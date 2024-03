Danel Kunman tuli keerukas mitmevõistluses Eesti pokkerimeistriks

Tallinnas Chesterfield pokkeriklubis toimunud kahepäevasest turniirist võttis osa 39 mängijat, kellest 13 sooritas ka korduva sisseostu (re-entry). Avapäeva järel juhtis võistlust Marius Morel, edastades napilt Robert Relanderit ning Henrik Puijat.

Finaali alguses suutis Morel küll liidriohje hoida, kuid mängu arenedes läks initsiatiiv Kunmanile ning teist päeva väikseima punktisummaga alustanud Bahtijar Kulijevile. Nemad kaks selgitasid omavahel ka turniiri võitja.

Esikohaduell algas Kunmani 3:1 eduseisul, kuid Kulijev avaldas tugevat vastupanu ning suutis korraks ka ise juhtima minna. Lõpp kuulus siiski Kunmanile, kelle hinnangul tagas talle edu vastasest aktiivsem mäng.

"Tegelikult oli mul lõppmängus üsna vilets jooks ning Kulijevil tõenäoliselt isegi paremad kaardid. Minu õnneks fold'is ta liiga palju ning andis mulle sellega olulise eelise," märkis Kunman.

Kunman teenis 3550, teiseks tulnud Kulijev 2415 ning kolmanda koha saavutanud Robert Relander 1750 eurot. Avapäeva liider Marius Morel lõpetas neljandana ning Henrik Puija oli viies. Viimastena pääsesid auhinnasaajate sekka vanameistrid Henri Käsper ning Hanno Kerem.

Mitmekülgseid mänguoskusi nõudev 8-Game koosneb kaheksast erinevast mänguformaadist (2-7 Triple Draw, limit Hold'em, Omaha Hi-Low, Razz, Seven Card Stud, Stud Hi-Low, no limit Hold'em ja pot limit Omaha) ning on seetõttu populaarne just suurte kogemustega mängijate seas.

Lisaks 8-Game'i finaalile toimus neljapäeval ka 100 € osalustasuga No Limit Holdem rahvaturniiri viimane avapäev, millelt pääses edasi 14 parimat. Ühtekokku jõudis finaali 70 mängijat, kes kõik on garanteerinud endale ka rahalise preemia.