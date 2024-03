Tehva uuest Meistrite liiga formaadist: Eesti klubide jaoks suurepärane

Vikerraadio küsis uue formaadi mõtestamiseks abi Nõmme Kalju presidendilt Kuno Tehvalt, kes on ühtlasi ka Euroopa Klubide Liidu (ECA) juhatuses ja UEFA klubide võistlussarjade komitee liige.

"Uue formaadi arutelu on olnud laua peal juba mitmeid-mitmeid aastaid ja initsiatiiv on tulnud ühe Hollandi suurklubi esindajate poolt. Alguses lükati tagasi ja ei saanud heakskiitu, aga mida aeg edasi, siis muutusid arutelud viljakandvamateks ja lõpuks moodustati töörühmad," ütles Tehva Vikerraadiole.

Ta selgitas, et eriti valjud olid väiksemad ja keskmised Euroopa klubid, kes soovisid rohkem mänge väljaspool oma koduliigat. "Jõuti ka selgelt ühisele arusaamisele, et see uus formaat on praegusega võrreldes oluliselt parem. Kaheksa mängupäeva meistrite ja Euroopa liigas on õiglane kompromiss rohkemate Euroopa mängude ja kalendri mitte ülekoormamise vahel. Kalender on alati valupunkt, kui räägime Euroopa jalgpallist," ütles Tehva.

Nõmme Kalju juht ütles, et uue formaadi väljatulemist segas esialgu idee nn Superliiga loomisest, mis paisus 2021. aastal skandaaliks. "Seda Superliiga projekti kasutati aastaid UEFA-ga läbirääkimisteks või hirmutamiseks. Et kui me ei saa oma tahtmist, teeme oma liiga. Lõpptulemus oli see, et see asi läks ähvardustest kaugemale ja lõppes halvasti," ütles Tehva.

"Uus liigaformaat ei ole üldse sellega seotud ja see ei ole kinnine liiga, kus on ainult kindlad klubid. Sinna pääsevad samamoodi kõik Euroopa klubid ja osalus on avatud kõikidele. Unistused elavad," lisas ta.

Tehva: uus formaat on Eesti klubide jaoks suurepärane

Euroopa klubijalgpalli ametnik ütles, et Eesti ja teiste väiksemate riikide klubide jaoks on uus formaat suurepärane. "Rohkem raha, rohkem mänge, rohkematel rahvusliitudel on garanteeritud esindaja ühes liigafaasis. See kõik on väga hea ja annab meile võimaluse läbi selle arendada ka oma mängijaid ja näidata neid ka teistele Euroopa klubidele," selgitas Tehva.

Samas on Eesti jäänud maha oma lõunanaabritest, sest Läti ja Leedu alaliidud on teinud formaadimuutust ennetavalt otsuseid, mis annavad neile Euroopa kohtadele parema võimaluse.

"Me oleme Eestis sellega nüüd jäänud hätta, sest meie kohaliku liiga piirangud on tekitanud olukorra, kus meie riigi ja klubide koefitsiendid on madalad ja lätlased-leedukad on juba strateegiliselt aastaid tagasi - teades, mis muudatused tulevad - teinud oma otsused," sõnas Tehva. "Siin on meil vaja väga pingutada, et kõigepealt jõuda Euroopasse ja seal edukalt mängida. Siis saada paremaid kohti ja nii edasi. Suures plaanis on kõik hästi."