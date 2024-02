Tallinnas peetud piljardi Euroopa karika etapi võit läks Poola

Maailma edetabeli 19. real asetsev Maciol alistas finaalis äsja 17-aastaseks saanud Vogeli 9:7. Kolmandad kohad saavutasid Jose Alberto Delgado Hispaaniast ja Radoslav Babica Poolast.

Eesti esinumber Denis Grabe langes suurvõistlusel konkurentsist, kui pidi miinusringi finaalis tunnistama koduse rivaali Mark Mägi ülinappi 9:8 paremust. Eestlaste parimana saavutas Mägi üheksanda koha, kui pidi kaheksandikfinaalis tunnistama turniiri võitnud Macioli 9:7 paremust.

Mägi sai aga hakkama erakordse saavutusega, kui alistas play-off'is ehk 32 parima hulgas eelmise aasta Tallinna etapi võitja ja MM-i hõbemedalisti Mohammad Soufiti lausa 9:1. Kui kohtumisele kulunud 36 minutist arvestada maha kuulide paigaldamisele kuluv aeg, siis teeb see ühe mängu pikkuseks keskmiselt 2,5 minutit.

"Pisut kahju on sellest, et kaks Eesti parimat piljardisportlast läksid omavahel kokku juba miinusringi finaalis. Mägi mäng oli absoluutselt maailma tipptase, kuid ta jäi napilt medaliheitlusest kõrvale. Samas on äärmiselt tähtis see, et sportlaste tagasiside põhjal saame öelda, et turniiriga jäädi rahule ja loodetakse, et ka järgmisel aastal Tallinnas Euroopa karika etapp aset leiab," ütles Eesti Piljardiliidu esindaja Kristjan Kuusik pärast võistlust.

Teist aastat järjest Kalevi Spordihallis peetavatel võistlustel osalesid koguni 32 riigi sportlased. Meeste arvestuses osales 161 sportlase konkurentsis 24 Eesti piljardisportlast.

Naiste arvestuses osaleb 55 sportlase konkurentsis 7 Eesti mängijat. Naiste 32 parimat alustavad mängudega pühapäeval kell 9.00. Finaal algab kell 17.00.