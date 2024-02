Rootsi lõpetas Norra meeste ülevõimu, avavahetuse järel juhtinud Eesti 17.

Rene Zahkna jätkas Eesti naiste alustatud uhket võistluspäeva, kui läbis avavahetuse ühe möödalasu ning esimese kohaga. Teises vahetuses läksid aga Kristo Siimeril lasketiirud aia taha ning eestlane pidi minema lausa neljale trahviringile.

"Kõik oli nii hästi, esimene ring oli kerge, suusk oli täiesti lagi. Esimesse tiiru tulles oli kõik kontrolli all ja kui laskma hakkasin, ei kuku, ei kuku. Teen parandusi, ikka ei kuku," ütles Siimer. "Siis olin juba nii kadunud omadega, mõtlesin, et ei oska rohkem midagi teha. Mul on ääretult kahju. Teatevõistluses pead teiste peale ka mõtlema - kahju, kui teistelt võimaluse ära võtan."

Siimer andis 18-aastasele Jakob Kulbinile üle juba 22. kohaga, kuid Kulbin läbis oma vahetuse kahe möödalasuga ning kergitas eestlased 19. kohale. Raido Ränkel pidi minema veel ühele trahviringile, kuid tõi lõpuks Eesti üle finišijoone 17. kohaga (4+13; +4.49,4). Lätlased olid vaid kümnendiksekundi võrra kiiremad.

Norra tundus liikuvat taaskord kindla kuldmedali poole, kuid ankruvahetust tegev Vetle Sjaastad Christiansen läks viimases lasketiirus lausa kolmele trahviringile. Kindlalt lasknud rootslane Sebastian Samuelsson tõusis esimeseks, teiseks kerkis veel Prantsusmaa, aga Christiansen tegi suusarajal veel kõva tööd ning finišeeris teisena.

Rootsi lõpetas ajaga 1:16.22,6 (0+9), Norra jäi lõpuks 11,8 (4+11) sekundi kaugusele edestas Prantsusmaad omakorda sekundiga (3+13; +12,8). Neljandaks jäänud Saksamaa (1+8) jäi võitjast 51,6 sekundi kaugusele, viiendana lõpetanud USA (0+8) kaotas võitjale minuti ja 22 sekundiga.

Laskesuusatamise MM lõpeb pühapäeval ühisstardist sõitudega. Ülekanne naiste 12,5 km ühisstardist algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 15.00. Pärast seda jõuab eetrisse erisaade "Viiest viis", kell 17.15 algab ülekanne meeste 15 km ühisstardist.

Enne võistlust:

Eesti meeskond tuleb laupäeval Nove Mestos lumele koosseisus Rene Zahkna, Kristo Siimer, Jakob Kulbin ja Raido Ränkel. Eelmisel aastal oli Oberhofi MM-il Kulbini asemel koosseisus Robert Heldna, eestlased käisid kolmel trahviringil ja saavutasid seitsmeminutilise kaotuse juures 15. koha.

Oberhofis krooniti Norra ja Rootsi ees maailmameistriks Prantsusmaa, kes on mullusega võrreldes koosseisus teinud samuti ühe muudatuse, kui avavahetust sõidab Antonin Guigonnat' asemel nüüd 22-aastane Eric Perrot.

Sel hooajal pole prantslastel ega kellelgi teiselgi olnud vastust Norrale: kõigil neljal MK-etapil, kus teatesõit on toimunud, on Norra võtnud esikoha. Kahel korral on teine olnud Prantsusmaa ja kahel korral Saksamaa, aasta alguses sõidetud Oberhofi ja Ruhpoldingi etappidel hõivas Norra ja Saksamaa järel viimase pjedestaalikoha Itaalia.

Nove Mesto MM-il on norralased üheksast individuaaldistantside medalist võitnud kaheksa, lisaks oli võidukas ka segateatekoondis.