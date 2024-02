Lindinger: meil on selle grupiga teatesõitudes head võimalused

Laskesuusatamise maailmameistrivõistlustel Nove Mestos teenisid Rene Zahkna ja Susan Külm paarissegateatesõidus 11. koha (0+9; +1.41,7). Eesti laskesuusakoondise peatreener Stefan Lindinger ütles ERR-ile, et on seni MM-il terve koondisega rahule jäänud.

Zahkna ja Külm suusatasid paarissegateatesõidus hea tempoga, kuid mõlemal läks ühe vahetuse laskmised veidi aia taha. Viimasele vahetusele läks Eesti kaheksandalt kohalt, kuid lõpuks lepiti 11. kohaga.

Kokku kasutasid Zahkna ja Külm üheksat varupadrunit. "Seda on kindlasti liiga palju. Meil oli esikümne unistus, või isegi natuke kõrgem. See oli jälle nii lähedal. Kümnendani oli kaheksa sekundit, neljandani oli 40 sekundit. Aga spekuleerida ei saa, see ei aita laskesuusatamises. See ei aita laskmise ega suusatamisega," ütles peatreener Lindinger.

Reedel on MM-il puhkepäev, laupäeval jätkatakse naiste 4x6 km teatesõidu ning meeste 4x7,5 km teatesõiduga. "Meil on selle grupiga head võimalused. Kõik ei ole võrdsed, aga me peame praeguse elavusega peale minema. Meeste teatesõidus saab noor kutt Jakob Kulbin end näidata," sõnas Lindinger.

"Pean ütlema, et olen terve koondisega väga rahul. Oleme koos hästi töötanud, suusad olid jälle imelised. Seda pole alati kerge teha, aga kõik elemendid töötavad. [Neljapäeval] oli meil ebaõnne, aga paremad ajad on veel ees. Ootame nädalavahetust!" ütles peatreener.

Laupäeval algab ETV ülekanne naiste sõidust kell 14.30, ETV2 ülekanne meeste võistlusest saab alguse kell 17.15. Mõlemad on nähtavad ka ERR-i spordiportaalis.