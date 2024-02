Klavan ja Lindpere avasid Mustamäel jalgpallihalli

Kalevi jalgpalliklubi mängijad saavad talveks kolida uhiuude pneumohalli, kus on ruumi ka teistele pallimängijatele ja isegi teiste spordialade esindajatele.

"See esimene päev, kui lapsed said sisse ja see kasutusluba tuli, siis ma ütlen ausalt, silmad läksid märjaks, kui sa näed neid rõõmsaid nägusid siin ringi jooksmas ja sa näed, et treeningkvaliteet paraneb. See asi on edasi liikunud ja sellise uue mõõtme ja uue sammu saanud. Mul on ülimalt hea meel selle üle," ütles Klavan.

Trenni saavad uues hallis teha kõik klubilised, noortest ja akadeemia palluritest kuni esindusvõistkondadeni välja. Lisaks pakub hall treenimisõvimalusi Mustamäe riigigümnaasiumi ja TalTechi õppuritele, samuti teiste spordialade treenijatele.

"Me ei tulnud siia piirkonda selleks, et hakata siin peremehetsema, vaid et leida see tore koostöö kõigiga. Need järgmised projektid, mis meil on siin piirkonnas, kõndimisjalgpall ja erivajadustega laste spordi toetamine - see hall on kõigi nende inimeste jaoks," lisas Klavan.

Kunstmurukattega täismõõtmetes Raja jalgpallihall valmis Tallinna Kalevi, TalTechi ja Eesti jalgpalliliidu koostöös möödunud aasta lõpus ning sai kasutusloa 25. jaanuaril.

Mustamäel asuv rajatis on Eestis esimene kahekihilise kattega jalgpallihall, mis hoiab paremini soojust ning vähendab seeläbi küttekulusid. Lisaks jalgpalliväljakule on Raja hallis eraldi ala jõutreeninguks, mille rajamise eest kandis hoolt Tallinna Kalevi klubi.