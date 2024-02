TV3 Grupp omandas Viaplay spordiülekannete õigused

Alates 1. veebruarist annab Go3 televisioon Baltimaades all-litsentsi Viaplay tervele otseülekannete portfellile. Go3 saab Viaplaylt litsentsi näidata teiste seas jalgpalli eurosarju ja 2024. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri, vormel-1 MM-sarja ning jäähokiliiga NHL-i vastasseise.

"Meil on hea meel sõlmida see leping ja tuua meie vaatajateni veelgi rohkem tippsporti. Go3 televisiooni tellijad saavad nautida parimat sporti ja vaatamiskogemust kogu Baltikumis. 2024 saab olema spordifännide jaoks erakordne aasta ja Go3 on koht, kus kõiki neid tippsündmusi nautida saab," ütles TV3 Grupi tegevjuht Christian Anting.

"See on õige samm nii Viaplay Grupi äritegevuse kui ka meie spordivaatajate jaoks kogu Baltikumis. See võimaldab meil veelgi enam keskenduda oma tegevusele Põhjamaades, Madalmaades ja Viaplay Selectis, mis on turud, kus näeme parimaid tingimusi kasvuks ja kasumlikkuseks, ning Poolas, kus tegutseme kuni 2025. aasta keskpaigani. Samal ajal saab meie spordisisu Eestis, Lätis ja Leedus kättesaadavaks kohaliku meediagrupi poolt hallatava väljakujunenud platvormi kaudu," ütles Viaplay Grupi president ja tegevjuht Jorgen Madsen Lindemann.

"Olen väga rõõmus, kuna Viaplay lisandumisega tugevdab Go3 veelgi oma positsiooni kõigi Baltikumi spordifännide jaoks. Järgmise paari päeva jooksul saavad Go3 kliendid võimaluse tellida ja vaadata kõiki spordialasid, mis tulevad Viaplayst. Pakett on saadaval nii olemasolevatele kui ka uutele Go3 klientidele, kes saavad seda vabalt kombineerida teiste pakettidega. Täpsemad üksikasjad jõuavad klientideni lähipäevil. Püsigem lainel," ütles Go3 televisiooni tegevjuht Jan Wykrytowicz.

"See on ennekõike Baltikumi voogedastusturu ärimudeli ülevõtmise teema," kommenteeris ERR-i spordiuudiste juht Rivo Saarna. "Eesti televaatajat ning voogedastatavat spordisisu, sh jalgpallülekannete õiguseid see tehing puudutab, kuid tehingu fookus ei ole ühes turus (Eestis) ega konkreetsetes ülekandeõigustes. Viaplay loobub voogedastusärist Baltikumi turul ning kõik Viaplayle kuulunud spordiõigused kolmes Balti riigis ostab seoses Viaplay lahkumisega üles samuti Balti turul tegutsev TV3 Group. Oluline osa Viaplay – TV3 Groupi tehinguga seotud spordisündmustest jääb tõenäoliselt maksumüüri taha ka edaspidi."

Rivo Saarna Autor/allikas: Kalle Veesaar

Viaplay kasutajad viiakse Go3-le üle märtsi jooksul. Hiljemalt 2024. aasta märtsist saavad Viaplay tellijad Eestis, Lätis ja Leedus oma lemmikut spordisisu vaadata Go3 televisioonis oma tellimuse raames. Samal ajal lõpetab Viaplay platvorm oma tegevuse Balti regioonis. Pakett saab järk-järgult kättesaadavaks Go3 televisiooni levitamispartnerite kaudu.

Go3 saab Viaplaylt litsentsi järgmistele võistlustele: jalgpall (UEFA Meistrite liiga, UEFA noorte liiga, UEFA Euroopa ja Konverentsi liiga, UEFA Rahvuste Liiga, UEFA kvalifikatsioonid, EURO 2024, Inglismaa kõrgliiga, FA Cup, Carabao Cup, The Championship, League One, League Two, Women's Super League, Women's FA Cup, Frauen Bundesliga, DFB Women Pokal, Arnold Clark Cup, Women's Copa America), autosport (Formula 1, Formula 2, Formula 3, IMSA seeria, Indycar), jäähoki (NHL, SHL), võitlussport (KSW, Invicta, Enfusion), golf (US Open, The Open Men&Women, DP World Tour Golf, LPGA Tour, US PGA Chmp, Asian Tour, Ryder Cup), PDC Darts, Matchroom Sportsi üritused, käsipall (Handball Bundesliga, käsipalli maailmameistrivõistlused), ragbi (Six Nations & International Rugby, Premiership Rugby League, EPCR Rugby, URC Rugby), Major League Baseball, Premier Padel, LFL.