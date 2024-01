Vanalinnas uisusõpru rõõmustanud Selevko läheb MM-ile kahe neljase hüppega

Vanalinna uisuparki kogunesid laupäeva õhtul sajad uisusõbrad, et näha oma silmaga esinemas Eestile ajaloolise medali võitnud Aleksandr Selevkot. Euroopa hõbe esitas kodujääl tuttava kava EM-i galaetenduselt ning peale seda ootas Selevkot ees juba pikk järjekord autogrammi soovijaid.

"Mulle väga meeldib, sest siin on nii palju inimesi ja see on väga uhke. Ma ei oodanud siia nii palju inimesi," rääkis Selevko ERR-ile.

Märtsi keskpaigas Kanadas toimuvateks maailmameistrivõistlusteks valmistuv Selevko lihvis äsja oma kavasid kümme päeva Ameerikas. Kui EM-il viis ta enda isiklikud tippmargid uutesse kõrgustesse, siis MM-il pole plaanis hakata suuri riske võtma. Lühikava jääb muutumatuks, veidi keerukam saab olema vabakava.

"Natukene tehnika ja asjad arenevad ja me paneme siis teise neljakordse vabakavasse," sõnas EM-hõbe. Kanadas Montrealis toimuvate maailmameistrivõistlustega tehakse algust 18. märtsil. Enne seda võistleb Selevko järgmisel kuul veel kodupubliku ees Tartus ning Abu Dhabis.

Vaata ka galeriid Selevko esinemisest Tallinnas: