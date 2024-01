Einaste: Colognaga käisime ka pjedestaalil, aga siinne on veel erilisem

Häädemeeste vallast Treimani külast pärit varasem Eesti murdmaakoondislane juhendas kõigepealt Šveitsi sprintereid, nimetati 2020. aasta mais Šveitsi murdmaakoondise peatreeneriks ning on viimased poolteist aastat olnud ametis Šveitsi laskesuusakoondise juhendajana.

Kui tema käe all suutis MK-sarjas varem pjedestaalile jõuda Šveitsi murdmaaäss Dario Cologna, siis reedel läbis Lena Häcki-Gross Anterselva MK-etapil lühikesel tavadistantsil kõik neli tiiru puhaste paberitega ja edestas lähimaid konkurente 20 sekundiga.

"Selle asja kõige naljakam osa on see, et ma võtsin tänase päeva vabaks! Ilma naljata, ma olen iga päev olnud rajal ja kuna mul on pere siin, olin lastega, vaatasin ja abikaasa oli raja ääres. Olin ka raja ääres, aga ametlikult oli vaba päev. Pulss oli kõrge ja Treimani küla on nüüd suureks suusatatud Lena poolt," rääkis Einaste ERR-ile.

"Ma olen kogu aeg öelnud, et kui meie väikese tiimina võidame MK-etapi, siis see on midagi enneolematut. See on kindlasti suur, natuke on vaja pulss alla lasta, siis võib-olla saab adekvaatsemaid vastuseid anda. Seda on raske kirjeldada."

Šveitslanna käis pjedestaalil ka detsembri keskel, kui saavutas Hochfilzeni jälitussõidus teise koha; varem on teise koha saanud ka Niklas Hartweg.

"Olen ka vist varem öelnud, et see on mentaliteedimuutus: kui sa kogu aeg niimoodi sõidad, on selge, et kunagi see päev tuleb. Minu jaoks ei ole see üllatus, et me MK-etapi võidame, kui sõidame tipule väga lähedal, siis on selge, et ühel päeval kõik need märgid kukuvad. Me oleme midagi hästi teinud, nüüd on õige hetk fookust hoida ja edasi vaadata," lisas Einaste.

Šveitsi murdmaakoondise peatreenerina oli Einaste tähetunniks 2021. aasta 2. jaanuar, kui Cologna saavutas kodupubliku ees Val Müstairis 15 km ühisstardiga sõidus teise koha. "[Colognaga] käisime ka pjedestaalil, aga ma arvan, et täna on see isegi erilisem. See on midagi esmakordset, Cologna oli enne juba palju saavutanud. Nüüd oleme tulnud küllaltki väikeste ootustega küllaltki suureks. Colognaga kõik ootasid ja teise koha puhul pidin pigem vastuseid andma, et miks niimoodi," sõnas Einaste.