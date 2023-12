Stalder alustas Einaste rõõmuks tugevalt: oleme head tööd teinud!

Stalder tegi pühapäevasel individuaaldistantsil vaid ühe möödalasu ning kaotas esikoha saavutanud Roman Reesile viiendana 29,3 sekundit. Koht pjedestaalil jäi vaid 4,3 sekundi kaugusele. Stalder rääkis intervjuus ERR-ile, et koondise peatreeneri Kein Einaste käe all tehakse suviti raskeid füüsilise ettevalmistuse treeninguid.

Olen teinud korraliku edasimineku, nii laskmises kui suusasõidus. Pühapäeval oli ka suusasõit väga hea. Meil olid väga head suusad ja tiim tegi väga head tööd.

See on sinu teine aasta Keiniga. Mida te tegite tänavusel suvel teistmoodi? Ta on alati maininud, et ta tahab teist teha suusatajaid, kes lasevad ja rohkem rõhku asetada suusatamisele. Kuidas tänavune ettevalmistus teil läks?

Meil on Keiniga väga rasked füüsilise ettevalmistuse treeningud. Juba eelmisel aastal tegime me suure arengu ja ma loodan, et sel aastal suudame me juurde panna. Ta ütleb meile enne starti alati, et me täiega paneks. Rajal peab võitlema ja see on see, mida me ka teeme. Pühapäeval see õnnestus.

Sa alustasid hooaega lilletseremooniaga. Ma arvan, et see ongi nüüd eesmärk, et seda taset hoida.

Ma loodan seda. Olin ka eelmisel aastal poodiumile lähedal. Pärast pühapäeva loodan seda samuti, et jõuan tänavu poodiumile. See on minu jaoks põhieesmärk, eriti kodusel MK-etapil Lenzerheides. Loodan, et olen seal vormis ja see on peamine eesmärk.

"Terve aasta olen näinud, et ta on iga kuu sammu edasi teinud. Teadsime, et ta on hea, korraks tekkis isegi lootus, et oleme lõpuks poodiumimängus," rääkis Einaste.

"Et lumepall veerema saada, on kogu hooajaks üks oluline stardiplatvorm. Eelmine aasta saime kohe Niklasega hästi minema [Niklas Hartweg oli mullu hooaja avaetapil Kontiolahtis individuaaldistantsil teine], teised näevad ju ka, et see on võimalik, Sebi ei ole ju mees Marsilt. Kogu mees- ja naiskond näeb, et see on võimalik, me oleme head tööd teinud ja heas kohas. Psühholoogiliselt on see väga oluline," lisas ta.