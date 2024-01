Einaste hoolealune teenis karjääri esimese MK-etapivõidu, eestlannad kehvad

Laskesuusatamise MK-etapil Itaalias Anterselvas võidutses naiste lühikesel tavadistantsil šveitslanna Lena Häcki-Gross, kellele oli see karjääri esimeseks võiduks.

Häcki-Gross läbis kõik neli lasketiiru puhaste paberitega ning edestas prantslannasi Julia Simoni (0+1+0+1) 20,2 ja Lou Jeanmonnot'd (0+0+1+0) 31,4 sekundiga. Häcki-Grossi esikoht on väike võit ka Eesti laskesuusatamisele, sest Šveitsi laskesuusakoondise pealikuks on Kein Einaste.

Eestlannadel reedel hästi ei läinud: Susan Külm (0+1+2+1) kaotas 5.14 ja oli 57., Tuuli Tomingas (3+0+1+2) kaotas 6.42, mis andis talle 70. koha. Hanna-Brita Kaasik (0+2+1+3) oli enam kui seitsmeminutilise kaotuse juures 78.

Enne võistlust:

Naised läbivad lühikesel tavadistantsil 15 km asemel 12,5 km ning trahviminuti asemel on iga möödalasu hinnaks 45 sekundit.

Stardiprotokollis on täpselt 100 naist, nende seas ka neli eestlannat: Susan Külm (stardinumber 20), Tuuli Tomingas (25), Regina Ermits (80) ja Hanna-Brita Kaasik (83). Ermits aga rajale ei tule.

Viie etapi järel on MK-sarja üldliider norralanna Ingrid Landmark Tandrevold 666 punktiga, talle järgnevad prantslanna Justine Braisaz-Bouchet 657 ja itaallanna Lisa Vittozzi 606 punktiga. Tomingas on üldarvestuses 163 punktiga 21. kohal, Külm on 34 punktiga 57. ja Ermits 17 punktiga 66.