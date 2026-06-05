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Treenerid vahetasid laskesuusakarussellil kohti, Einastest sai peatreener

Laskesuusatamine
Kein Einaste
Kein Einaste Autor/allikas: ERR
Laskesuusatamine

Laskesuusatamise koondised jätkavad pärast olümpiahooaega treenerite vahetamist ning viimaste nädalate jooksul on ametisse nimetatud mitu uut juhendajat. Kõige värskem muudatus puudutab Itaalia naiskonda, mille peatreeneriks sai norralane Egil Gjelland.

2002. aasta olümpiavõitja teatesõidus oli varem Norra koondise peatreener ning alates 2018. aastast juhendas ta Tšehhi naiste koondises, olles seal esimene välismaalasest peatreener. Nüüd asub Gjelland tööle Itaalia naiste koondise peatreenerina, kus tema abitreenerina jätkab Edoardo Mezzaro.

Šveitsi koondise meeste peatreeneriks sai endine Eesti murdmaasuusataja Kein Einaste. Naiste koondise juhendajaks sai Gion-Andrea Bundi, kes on varasemalt töötanud Šveitsi juuniori koondisega.

Šveits palkas oma treeneritetiimi neljakordse olümpiavõitja Ricco Grossi. Gross hakkab koos Andreas Kuppelwieseriga vastutama nii meeste kui ka naiste koondise laskmistreeningute eest.

USA koondis naasis samal ajal traditsioonilise ülesehituse juurde. Naiste koondise peatreeneriks sai Mike Gibson ning meeste koondist hakkab juhendama Emil Bormetti, kes töötas varem Sloveenia koondises abitreenerina. Bormetti sõnul soovib ta jätkata viimaste aastate arengut ja viis USA koondis järgmisele tasemele.

Suuri muudatusi tehti ka Austria koondises, kus rootslasest treener Wolfgang Pichler hakkab vastutama maailmakarika tasemel võistkonna treeningute ja töö planeerimise eest. Meeste koondise peatreeneriks nimetati Felician Schubert, naiskonna juhendajana alustab taas Marcus Fischer. 

Tšehhi koondis kaasas enne uue hooaja algust meeste koondise treenerite hulka endise tipplaskesuusataja Michal Slesingri. Spordidirektor Ondrej Rybar jätkab oma senises ametis, kuid võtab edaspidi enda kanda ka peatreeneri ülesanded. Senine meeste koondise peatreener Michael Málek asus tööle B-koondise juurde.  Kolmekordse olümpiamedalisti Ondřej Moraveci sõnul on Slesingril kõik eeldused edukaks treeneriks saada.

Treenerite töö tulemusi saab esmakordselt näha 26.-29. novembril, kui algab laskesuusatamise maailmakarikasari Kontiolahtis.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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