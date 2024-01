Bö edestas uues formaadis konkurente enam kui pooleteise minutiga

Uues võistlusformaadis ei olnud neljapäeval vastaseid Johannes Thingnes Böle, kes läbis kõik neli lasketiiru puhaste paberitega ning edestas oma venda Tarjeid (1+0+1+0) 1.36,1-ga. Kolmas oli viimases püstitiirus kaks möödalasku teinud sakslane Johannes Kühn (+1.44,0).

Eesti laskesuusatajate parimana sai Rene Zahkna (1+1+0+1; +4.15,0) 34. koha, Kristo Siimer (0+3+0+1) kaotas 5.57 ja oli 58., Raido Ränkeli (1+3+0+3) kaotuseks kogunes veidi üle kaheksa minuti ja ta sai 83. koha.

Suusarajal oli neljapäeval kiireim mees neljanda koha saanud Johannes Dale-Skjevdal, kes edestas Johannes Thingnes Böd 24,3 ja itaallast Lukas Hoferit 26,6 sekundiga.

Enne võistlust:

Mehed läbivad lühikesel tavadistantsil 20 kilomeetri asemel 15 kilomeetrit. Trahviminuti asemel on iga möödalasu hinnaks 45 sekundit.

Kokku on võistlustules 104 sportlast, nende seas eestlased Rene Zahkna (stardinumber 32), Raido Ränkel (68), Kristo Siimer (83) ja Mehis Udam (93). Esimesena pääseb rajale tunamullune MK-sarja üldvõitja prantslane Quentin Fillon Maillet.

Viie etapi järel juhib MK-sarja üldarvestust norralane Johannes Thingnes Bö 671 punktiga. Talle järgnevad koondisekaaslased Tarjei Bö (593), Johannes Dale-Skjevdal (589), Sturla Holm Lägreid (509), Endre Stroemsheim (505) ja Vetle Sjaastad Christiansen (452).

Esimene mitte-norralane on sakslane Benedikt Doll (440). Eestlastest on ainsana punkte teeninud Rene Zahkna, kes on 7 silmaga 69. positsioonil.

Otseülekanne meeste 15 km lühidistantsist algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 15.00. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader, kohapealt vahendab muljeid Alvar Tiisler.