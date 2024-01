Tervisega hädas Tomingas: viimased 48 tundi on olnud täielik piin

"Väga suure küsimärgi all oli, kas sõidan üldse lõpuni, aga sõidu keskel oli selge, et oksepeatust teha ei ole vaja," tõdes nelja tiiru peale kuus möödalasku teinud Tomingas. "Läksin täna laskmise peale välja, tundsin end tiirudes hästi, minget pinget ei olnud. Ma ei tea, miks need trahvid tulid."

"Viimased 48 tundi on olnud täielik piin, eelnevate päevadega on täna juba väga palju parem," ütles Tomingas. "Annab lootust, et läheb paremaks. Kolmapäeval tekkis meeletu seljavalu ja poole trenni pealt oli vaja lihtsalt arsti juurde joosta. Hiljem selgus, et ilmselt on lihasspasm väga kahtlases kohas, tõsiselt häirib elu. Esimesel päeval ei saanud istuda ega astuda, isegi hingata oli valus. Õnneks on meie füsioterapeut kõvasti vaeva näinud ja seisu kõvasti paremaks saanud."

Susan Külm läbis esimese tiiru möödalaskudeta, aga eksis järgnenud kolme tiiru peale kokku neljal korral. Karjääri esimese etapivõidu teeninud šveitslannale Lena Häcki-Grossile kogunes lõpuks kaotust 5.14.

"Esimene lamadestiir oli väga hea, tuul oli tagant ja ega ma otseselt parandusi teha ei osanud. Indrek [Tobreluts] on meile alati öelnud, et kui ei oska, siis ära tee. Püstitiirus oli viimane selgelt oma viga, teine lamadestiir: see on minu jaoks müstika. Sain rajalt info oma esimese lamadestiiru kohta, tegin selle järgi õiged korrektuurid, aga millegipärast jäid kaks esimest märki üles. Viimane püsti oli jälle pigem enda väsimuse pealt tekitatud rapsimine," iseloomustas Külm enda võistlust.