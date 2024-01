Tandrevold ERR-ile: kollane vest on suur boonus, aga lisavõimu see kahjuks ei anna

Sellest hooajast Norra koondise esinumbri kohta täitev Ingrid Landmark Tandrevold teenis Ruhpoldingis sprindivõidu ja jälitussõidus teise koha. Punktiarvestuses läks ta mööda senisest liidrist Justin Braizas-Bouchest, aga üldliidri kohta norralanna üle ei tähtsusta.

"Ma ei mõtle sellele väga palju ja püüan teha lihtsalt oma parimat. Nii täna kui ka

järgmistel päevadel. Kollase vesti kandmine on muidugi suur boonus, aga lisavõimu see mulle kahjuks ei anna. Pean hoidma oma tähelepanu väikestel asjadel ja tegema laskesuusatamise enda jaoks nii kergeks, kui võimalik," ütles Tandrevold.

Nove Mesto maailmameistrivõistlusteni on jäänud vähem kui kuu. Suurfavoriidi pingeid Tandrevold esialgu veel ei taju. "Kõige rohkem survestan ma end ise. Aga arvan, et kui Nove Mesto läheneb, hakkan ka välist survet rohkem tundma. Nii teatesõitudes kui ka muudel võistlustel oleme norralaste tähelepanu all, sest tavaliselt läheb meil päris hästi. Olen favoriit sellepärast, et olen võistlenud hästi, aga see on ju ainult hea."

Koonise esinumbri staatusesse tõusnud Ingrid Landmark Tandrevold hoiab tihedat sidet ka koondise endiste liidrite Tirill Eckhoffi ja Marte Olsby Röiselandiga.

"Tiril on siin tihti Norra TV2 koosseisus ja jälgib laskesuusatamist väga hoolikalt. Ta on meie koondise ja minu üle väga uhke, me kohtume Anterselvas ja ma ootan seda väga. Martega rääkisime paar päeva tagasi, ta oli rahul sellega, mida Norra tüdrukud praegu teevad. Seda oli eelmistelt tähtedelt hea kuulda," avaldas Tandrevold.

Laskesuusatamise maailma karika sari jätkub alanud nädalal Itaalias Antholz-Anterselvas. Kõikidele võistlustele saab kaasa elada ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel.