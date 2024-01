Rene Zahkna läheneb juubelile: vastu tahtmist ma nii kaua ei võistleks

Rene, sul saab peagi MK-sarjas kümme aastat täis. Kas on ka veider mõelda sellele, et oled seda kõike juba päris kaua teinud?

Jah, ma sain üsna noorena MK-sarjas peale, see on Eesti eripära. Meie konkurents pole nii karm kui norrakatel või sakslastel. Mina sain teise juunioride aasta lõpus Kontiolahtis proovida. Selles mõttes olen tõesti päris kaua MK-sarjas võistelnud.

Mis sind ikka veel käivitab ja motiveerib?

Viimaste aastate jooksul on mind motiveerinud eneseareng ja kindlasti see, et saan igapäevaselt sportlane olla. Ma olen hingelt sportlane. Ilmselgelt vastu tahtmist ma nii kaua ei võistleks.

Pjedestaalikoht on sul olemas, aga mida sa veel soovid saavutada?

Mind kripeldab see, et ma pole ikka veel neljatiirulises võistluses nelja nulli kirja saanud. Üks hetk oli periood, kus läbisin neli-viis tükki järjest ühe trahviga. See on minu üks suur eesmärk.

Jubedalt ootan seda aega, millal teatesõidus hea tulemuse teeme. Ma tahan, et see tuleks meil välja nii, et algusest peale läheb hästi ja kanname lõpuni välja.

Eesti meeskonnas tulevad vaikselt peale noored poisid. Sina oled koondises üles kasvanud koos Rolandiga (Lessing - toim), kes oli koondises nii-öelda isakuju. Kas sa tunned, et nüüd oled sina selles rollis?

Jakob Kulbini kohta võin kohe öelda seda, et mäletan ülihästi, kui ta oli 12-aastane ja söögilaua taga ütles, et tahab Eesti koondisesse saada. Ütlesin talle, et ootan sinu aja ära. Siis ta oli 12-aastane, tundus nagu jube pikk aeg, aga ma jõudsingi ta ära oodata!

Tegelikult mulle meeldib see roll, mulle meeldib teisi aidata. Kuna Eesti on nii väike, et kõik teavad kõiki, siis nooremad ikka küsivad koondislastelt nõu.

Ma olen alati tahtnud sinu käest ausalt küsida ühte asja. Sa oled viimastel aastatel jube palju ise üritanud leida neid treeningvariante, mis sulle sobivad. Miks sa tahad nii väga üksinda treenida?

Aus vastus on see, et olen koondises nelja-viie erineva treeneri all olnud, kuid mingit erilist arengut selle aja jooksul ei täheldanud. Seega otsustasin, et õpin ise ära, mida teevad norrakad või sakslased. Teadusartiklid on ülesleitavad ja kättesaadavad ning reaalsuses, kui sportlane metsa läheb, ega see treener ei vastuta. Ma tahtsin sammu edasi astuda, ma lihtsalt ei läinud paremaks.

Eelmine aasta läks tegelikult päris hästi. Lõpetasin hooaja koroona tõttu, aga tundsin protsessist rohkem mõnu. Kõige tähtsam oli see, et suvel ja sügisel nägin, et lähen füüsiliselt paremasse vormi. Ma kindlasti ei tee seda kõike üksi. Mul on ka oma abilised, kellelt nõu küsin.