Uisuliidu president: kõik meie omad võiksid finaali pääseda

Eesti Uisuliidu president Maire Arm ütles Kaunases Žalgirise Arenal toimuvatel iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel ERR-ile, et Aleksandr Selevko ajalooline medal ei tulnud otseselt üllatusena ning alaliit usub, et kõik Eesti iluuisutajad võiksid veel finaali pääseda.

Aleksandr Selevko püstitas meeste üksiksõidu lühikavas võimsa Eesti rekordi, kui teenis 90,05 punkti, parandades enda isiklikku tippmarki seitsme punkti võrra. Selle tulemusega teenis ta niinimetatud väikese pronksmedali, saades sellega esimeseks Eesti iluuisutajaks, kes tiitlivõistlustel medali saanud on.

Arm ütles, et Selevko saavutus otseselt üllatusena ei tulnud. "Me oleme ju vendade Selevkode võistlusi näinud juba aastaid. Teadsime, et mõlemad noormehed on võimelised kümne hulka sõitma. Kui hästi, seda ei julgenud niimoodi prognoosida," ütles ta. "Olgem ausad, eks siin nendest kõrgema isikliku rekordiga sportlasi on ka päris palju. Aga lootus ju oli, loomulikult."

Kui head šansid Eesti iluuisutajal reedel vabakavas on? "Aleksandr näitas, et temas on sellist sisu, et ta toob väikese medali. Järelikult tuleb seda arvestada ja sellesse uskuda. Nagu ma enne ütlesin, on siin tema kannul need sportlased, kellel on paremad isiklikud rekordid. See on tõsiasi, aga kuna ta niimoodi ennast juba tõestas - miks me ei peaks sellesse uskuma?" vastas Arm.

Neljapäeval alustasid võistelmist ka naisüksiksõitjad ning Eestit esindavad Kristina Lisovskaja ning Nataly Langerbaur. Reedel alustavad ka jäätantsijad Solene Mazingue ning Marko Jevgeni Gaidajenko.

"Kogu võistkond on meil tegelikult hästi tugev, suur võistkond, tugev võistkond. Siit tuleb tulemusi ja me usume oma sportlastesse. Tegelikult on kõik ülejäänud võimelised finaali pääsema. Vaadates startijate nimekirja, on kõige raskem jäätantsijatel, sest seal on finaalikohti vaid 20, aga startijaid on sama palju kui üksikaladel. Seal on sõel tihedam," ütles Arm. "Me arvame, et kõik meie omad võiksid pääseda finaali."

Ta ütles, et esimest korda tiitlivõistlust korraldav Leedu on EM-iga hästi hakkama saanud ning erilist tähelepanu on pandud võistluse glamuurikatele elementidele. "Korraldus on uhke. Sellised nüansid, suured lillekaunistused. Avamine oli hästi uhke. Omamoodi korraldus ja tore," ütles Arm.

Eesti võõrustas tunamullu ise Euroopa meistrivõistlusi. Kas lähiaastatel on plaanis taas korraldusõigust taotleda? "Muidugi võiks. See on nii suur ettevõtmine," vastas alaliidu president.

"Aastal 2026 tuleb juunioride MM korraldada,s ee võtab mingisuguse energia. EM-i korraldusele kandideerimine on protsess, me ei ole praegu kandideerinud. Aga Eesti alaliit on kindlasti selleks võimeline ja kindlasti tehakse seda," ütles Arm.