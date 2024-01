Talihärm ERR-ile: sportlane vajab alaliitu ja alaliit sportlast

Talihärm liitus Ruhpoldingu MK-etapiks üle pika aja laskesuusakoondisega ning ütles teisipäeval, et keskendub võistlemisele. "See on kõige tähtsam. Saan võistlusrajale ja võistlema. Sportlasel on väga palju asju, mida tema absoluutselt kontrollida ei saa. Mina saan kontrollida seda, et lähen rajale ja annan endast absoluutselt kõige parema. See on see, mida mina saan lubada. Endale ja kõigile teistele," ütles ta.

Talihärm ütles, et pikk saaga sai alguse suvel, kui alaliit temaga lepingu lõpetas. "Alaliit nüüd tunnistas, et see pole kõige õigemini lõpetatud. Nüüd nad soovisid uuesti lepingut sõlmida ja ma olin väga ettevaatlik," selgitas laskesuusataja. "Sellest loost tuleb õppida, et nii sportlasel on alaliitu vaja kui ka alaliidul on sportlast vaja."

Talihärm osaleb Ruhpoldingis nii sprindisõidus kui teatesõidus ning ütles, et teeb edasisi plaane tulemustest sõltuvalt. "Vaatame selle põhjal, kuidas ma sõidan. Hetkel ma pigem ei roniks väga mägedesse, aga mul see seisund on selline, et tuleb pidevalt jälgida," sõnas ta.

"Ma olin terve oktoobri väga haige, terve kuu palavikus. Tagasi tulles, proovisin Kontiolahtit, ei arvanud, et suudan sellel hetkel tagasi tulla, aga kolme nädala jooksul sain päris okeisse seisu, proovisin võistelda. Saan võistelda, aga seisund ei ole selline, nagu tahaks. Siis võtsin teadlikult pausi ja arvan, et see paus on end ära tasunud," lisas laskesuusataja.

Ruhpoldingu MK-etapp algab kolmapäeval naiste 4 x 6 km teatesõiduga. 7,5 km sprindisõit toimub reedel. Võistlustele saab kaasa elada ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekannete vahendusel.