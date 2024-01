Ken Kallaste lõi käed Tallinna FCI Levadiaga

35-aastane Kallaste esindas alates 2020. aastast Florat, olles eelnevalt kuulunud klubi rivistusse ka aastatel 2006-2009.

"Peale Floras mitte jätkamist helistas mulle Levadia ning näitas üles suurt huvi," kommenteeris Kallaste uue klubi kodulehekülje vahendusel. "Ise tahtsin jalgpalli veel edasi mängida, jõudsime diilini ja nii lihtne see liitumine oligi. Levadias pole muud eesmärki, kui ainult meistriks tulla. Ka minul on sama eesmärk!"

"Kindlasti toon kaasa oma kogemusi, kuid mida ja mis neist parimad on, saame teada hooaja lõpus. Loodan, et see on midagi muud peale minu vanuse!"

Kallaste on pidanud Premium liigas 337 kohtumist, löönud 34 väravat, andnud 50 resultatiivset söötu, saanud 22 kollast kaarti ja ühe teise kollase kaardi, mis tähendas punast. Poola kõrgliigas lisandus 82 kohtumist, kaks väravat, seitse tulemuslikku söötu, kümme kollast ja üks punane kaart.

2012. aastal Eesti täiskasvanute koondises debüteerinud Kallaste on pidanud sinisärkides 59 kohtumist.