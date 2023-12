"Ma hakkasin kõne pidamise peale mõtlema kaks päeva tagasi, kui mulle hakkas tulema väikseid vihjeid, et koondise kaptenina võiksin midagi ette valmistada. Võistkonnaala sportlasena on see alati tundunud hästi kauge unistusena, et meie ei saa ju seda võita. Sel aastal oli kõige lähedasem tunne sellele. Et võib-olla nüüd tuleb. See on ikkagi uskumatu ja meie reaktsioonist oli näha, et see oli ootamatu," alustas võrkpallinaiskonna kapten Liis Kiviloo.

"See aasta on võrkpalli mõttes täiesti pöörane olnud. Loomulikult oleks tahtnud suve lõpus [EM-il] veel midagi ägedat teha, aga nii palju emotsioone oli juba suve ja aasta jooksul kogunenud, et rohkem vist ei oleks meie sisse mahtunudki," jätkas ta.

Kiviloo sõnul on koondise aastatepikkune töö hakanud lõpuks vilja kandma. "Kaks viimast aastat olid üles ehitatud selle nimel, et kodune EM-turniir hästi korraldada ja seal hästi esineda. Hõbeliigas läks hästi, et sel aastal kõik kulmineerus. Nüüd oleme esimese sammu teinud. Tuleb lihtsalt edasi minna ja loota, et toetajaid jagub ja tulevikus teevad uued staarid veel paremaid tulemusi," lisas Kiviloo.