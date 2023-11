Lindpere Kalevi eurokohast: ei näe põhjust meeskonda ümber komplekteerida

Viimase Premium liiga mänguvoor lõppes kaootiliselt, sest teisena lõpetanud Tallinna FCI Levadia teenis kohtumises Paide Linnameeskonnaga lisaminutitel viigivärava, mis tõstis aga samal ajal Narva Transi 5:0 alistanud Tallinna Kalevi kolmandale kohale. Kolmas koht tähendab ühtlasi, et Kalev mängib järgmisel hooajal Konverentsiliiga eelringis.

Klubi spordidirektor Joel Lindpere ütles ERR-ile, et 36. mänguvoor oli tema tema jaoks unustamatu hetk. "Kutid lihtsalt karjuvad, jooksevad, rahvas läheb hulluks. Nii kihvt kui see ka pole, siis tegelikult oleme ju väike klubi ja nii igas mõttes. Mängijate, eelarve ja meeskonna poolest. Selline saavutus on müts maha kogu nende aastate töö eest," sõnas Lindpere.

"Sellest ajast peale, kui siia Kalevi otsa astusin, siis eesmärk oli, et meil on visioon ja me pole sellest tulemuse tõttu mööda läinud. Kui täna vaatame, kus oleme, siis 2023 aastat on ajaloos raske korrata," lisas spordidirektor.

Oma visiooni uskuv Kalev püsis sel hooajal ka üleminekuaknas paigal ning pidi veel toime tulema 18-aastase ääreründaja Ramol Sillamaa siirdumisega Belgia kõrgliigasse. "Me ei võtnudki täiendusi. Kui kõik klubid otsisid täiendusi, siis meil oli kindel visioon - lähme oma noortega, meil on oma meeskond," ütles Lindpere.

Kui esimesed aastad Kalevi eesotsas olid treenerite osas mõnevõrra ebastabiilsed, siis nüüdseks on spordidirektor leidnud mängijate juhendamiseks hea meeskonna. "See on hea näide, et tegelikult saab oma noortega. Ei pea kahe kaotuse pealt laskma mängijaid lahti ja treenereid vahetama. Siit saame edasi minna," ütles Lindpere.

"Loodan, et kõik jääb samaks, kõik jätkub nii. Olles elus kõige rohkem üldse Eesti jalgpalli vaadanud ja analüüsinud kõik euroklubisid ja selle aasta mänge, siis arvan, et kui sama meeskonnaga mängiksime järgmine aasta õnne tõttu Fääri saarte või Soome või Läti klubidega, siis seesama võistkond on võimeline neid võitma," sõnas ta.

Eurosarja jõudmine on küll märkimisväärne saavutus, aga Lindpere sõnul Kalevi koosseisu järgmine aasta ei muutu. "Fookus on klubi arengul ja sellel, mida suudame tekitada treeneritena meeskonnale, mängijatele, fännidele, klubidele. Ei näe ühtegi põhjust, miks peaksime oma meeskonda ümber komplekteerima. Meil on tõestus olemas, meie noored väärivad seda," ütles ta.

Lisaks saab meeskond lähiajal uue treeningbaasi, kui Mustamäele kerkib kaasaegne pneumohall. "See on puhtalt treeningbaas, aga sellest tuleb ka väga kihvt baas. See on Eesti üks suuremaid halle, kuhu loome kogukonnakoha, kus saame laste turniire teha, kus saame aasta läbi heades tingimustes treeningud läbi viia," ütles Lindpere. "Usun, et sellest tuleb Eesti parim hall. Olen selles täiesti kindel."