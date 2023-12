Jäätma tulevatest võistlustest: eesmärk on poodiumikohtadega tagasi tulla

Koos venna Robin Jäätmaga Euroopa mängudel segavõistkonnana plokkvibulaskmises kulla võitnud ja sellega ka tänavuse spordiaasta tähtede valimisel kandidaatide sekka mahtunud Lisell Jäätma võttis sügisel natukeseks aja maha.

"Esimest korda elus ma puhkasin sügisel poolteist kuud, kuna ma jäin ka vahepeal haigeks ja siis puhkus läks oodatust pikemaks ja alguses oli päris raske tagasi tulla," ütles vibulaskur ERR-ile. "Aga nüüd ma tunnen, et ma ise olen valmis. Mingid asjad tuleb veel paremaks saada, aga ma loodan, et jaanuariks on mu vorm tipus."

Paar nädalat tagasi tegi ta hõbemedali võiduga taas eduka esituse sisevõistlustel Berliinis, mis oli küll väiksema tähtsusega mõõduvõtt, kuid mida Jäätma pidas heaks ettevalmistuseks jaanuarikuistele suurtele võistlustele. Kõigepealt ootab teda ees MK-etapp Lõuna-Prantsusmaal, siis väiksem võistlus USA-s ja lõpuks Las Vegases MK-etapp, mis on ka sarja finaaliks.

"Mulle ei meeldi endale seada liiga suuri eesmärke, sest ma tunnen, et ma panen endale siis liiga suure pinge peale. Aga ma väga loodan, et jaanuaris suudan lasta väga hästi, et pidada kõik need kolm võistlust nii vaimselt kui ka füüsiliselt ära," ütles ta. "Mu kõige suurem soov on ikkagi lasta hästi ja tulla poodiumikohtadega tagasi."

Kui Euroopa mängud läksid edukalt, siis augustikuisel MM-il jäid pjedestaalikohad võtmata. Sellest ammutas Jäätma uut motivatsiooni. "Alati kaotused motiveerivad rohkem. Kuna MM läkski meil halvasti, teatud põhjused olid seal, siis see pani veel rohkem meid pingutama ja vaeva nägema," ütles ta.

"Ja MK-etapil sain kolmanda koha, nüüd sain teise koha, et alati on midagi puudu. Mõlemad võistlused on tohutult palju õpetanud - ma tean mida muuta ja kust veel paremaks saada," lisas ta.

Kindlasti tahab Jäätma lihvida tehnikat ning ühtlasi uue vibu seadistust enda käe järgi sättida. Praegu on eesmärgid seatud sisehooaja lõpetamisele, siis saab hakata plaane tegema välihooajaks. "Ma loodan, et see aasta kevad tuleb ehk natukene varem, et saab rutem õue minna laskma. Aprillis on meil esimesed võistlused - võib-olla teha enne seda mingi laager, aga see on kõik veel lahtine," lõpetas vibulaskur.