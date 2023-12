Panter vajas teises kohtumises Kaunas City vastu lisaaega

Reedel Kaunas City 7:3 alistanud Panter asus kodujääl Daniil Tsarkovskõi viienda minuti tabamusest juhtima, aga Leedu klubi leidis veel enne avaperioodi lõppu viigivärava.

Panter asus teise perioodi 11. minutil taaskord juhtima, kui Rasmus Kiik väravani jõudis. Kaunas viigistas poolteist minutit hiljem, aga Kiik viskas omakorda pool minutit hiljem veel ühe värava ja otsustavale perioodile mindi vastu Panteri 3:2 eduseisul.

Eesti klubi lasi aga otsustava perioodi lõpus eduseisust lahti ning Kaunas City viigistas kolm minutit enne normaalaja lõppu seisu ning kohtumine läks lisaajale. Mihkel Võrang kerkis aga eestlaste kangelaseks, kui viskas neli minutit ja 54 sekundit pärast lisaperioodi algust võiduvärava.

Kaks järjestikust võitu saanud Panter jätkab Läti kõrgliigas 26 punktiga neljandal tabelireal. Tabeliliider on 38 punktiga Jelgava Zemgale, teisel kohal on 34 punktiga Mogo. Panteri ees on 28 punktiga Kurbads, Eesti klubile järgneb Riia Prizma, kes on kogunud 24 punkti.

Baltikumi klubisid ühendav liiga jätkub 6. jaanuaril, kui Panter Vilniusesse rändab.