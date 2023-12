Panter viskas Kaunase väravasse seitse litrit

Panter jäi Haabersti jäähallis seitsmendal minutil kaotusseisu, kuid Rasmus Kiige värav üheksandal minutil ja Shuma Kinebuchi tabamus 17. minutil viis Eesti klubi pausile 2:1 eduseisuga.

Panter jätkas teisel perioodil suurepärase hooga ning läks Saveli Novikovi, Nikita Puzakovi ja Mihkel Vorangu väravatest 5:1 ette. Kaunas City vastas loetud sekundid hiljem, kuid Daniil Fursa värav 40 sekundit enne perioodi lõppu andis Panterile 6:2 eduseisu.

Otsustaval perioodil viskas Fursa veel teisegi, kuid Kaunas Cityl õnnestus 16 sekundit enne mängu lõppu veel väravani jõua. Panter realiseeris siiski võimsa 7:3 võidu.

Eesti klubi on Baltikumi klubisid ühendavas Läti kõrgliigas viiendal tabelireal, olles 22 mänguga kogunud 24 punkti. Panter on võitnud 12 kohtumist (üks lisaajal) ja kaotanud 10 mängu. Liigaliidrina jätkab Jelgava Zemgale, kes on kogunud 38 silma. Panter peab laupäeval Kaunasega veel korduskohtumise.