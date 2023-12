Terviseradade juht: pisikene nädalane sula ei võta kellelgi tükki küljest

Sihtasutuse Eesti Terviserajad juhataja Assar Jõepera ütles ERR-ile, et suusarajad üle Eesti on sulailmadest hoolimata ikkagi suusavalmis ning pühapäevaks peaksid olud suusatajate jaoks juba paremad olema.

Kui veel nädal tagasi tundus, et lumerohkemat talve ei oska tahtagi ja suusamõnu on täiuslik, siis vahepealne sula tõi uue reaalsuse. Sarnaselt suusasõpradele peavad kohanduma ka suusaradade rajameistrid. Olud on üle Eesti piirkonniti erinevad, aga suusasõbrad on rajal ja rajaolude kohta käiv info hõlpsasti leitav.

"Kui on sulailmad, siis õhuke lumekiht, mis on nüüd maha sadanud, tuleb ilusti traktoriga kinni sõita või siis lumerulliga sõita. Selleks, et kui pühapäeval saabuvad miinuskraadid, oleks seal lumekiht stabiilsest kinni," selgitas Jõepera.

"Terviserajad.ee leiab radade alt rajameistrite värske info ja sellest võib päris kindlasti juhinduda. Sinna panevad infot üles ka harrastajad, kes käivad. Sealt saab hästi vaadata infot," lisas ta.

Mingit kokkulepitud aega, mil rajameistrid infot uuendavad, välja mõeldud ei ole. "Hommikul peale rajameistri hooldust pannakse üldiselt info üles. See on kõige värskem info, mida kätte saab," ütles sihtasutuse Eesti Terviserajad juht.

Talv algas tänavu varakult, aga Jõepera sõnul on see viimastel aastatel trendiks kujunenud. "Ka eelmine aasta üllatas talv meid novembri keskel. Rajameistrid ja rajad on sellega harjunud. Ma arvan, et kui on selline pisikene nädalane sula, see ei võta kellelgi tükki küljest. Pühapäeval peaksid olema miinuskraadid ja kõik üle Eesti peaksid saama rõõmsalt suusatada," lõpetas ta.