Terviseradade juht: huvitavaid suusaradu on palju, tasub käia vaatamas

"Terevisioonis" käis külas Sihtasutuse Eesti Terviserajad juhataja Assar Jõepera, kes ütles, et pärast suurt lumetuisku on pühendunud rajameistrid head tööd teinud ning inimesed üle Eesti saavad suusad alla panna ja sõitu nautida.

Viimastel päevadel maha sadanud paks lumi on rõõmustanud suusasõpru üle terve Eesti ning loodetavasti saavad ka saarte peal elavad inimesed õigepea terviseradu nautima hakata.

"Tänu sellele, et see tuisulumi tuli maha, on pilt üle Eesti päris hea. Suusatada saab Narvast Võruni ja Valgast Tallinnani. Hiiumaa ja Saaremaa on olnud selle talve alguses vaeselapse osas, aga usun, et seal hakkavad ka need rajad lõpuks pärast tuisku tekkima," sõnas SA Eesti Terviserajad juhataja.

Keila terviseradade arendusjuht ja rajameister Raido Notton liitus "Terevisiooniga" tööpostilt ja ütles, et sealsetel radadel võib juba vabalt võistlussuusaga peale tulla. Jõepera lisas, et Eesti rajameistrid on kõik ülimalt pühendunud ja ohverdavad unetunde, et inimesed talverõõme nautida saaks.

"Raido tööpäev on lõppenud, mehed alustavad hommikul nelja-viie ajal, et esimesed suusatajad saaksid juba mõnusalt rajale minna," ütles Jõepera. "Sellesse ajavahemikku, kus rajameister lõpetab ja suusatajad tulevad, võiks jääda paar tundi aega. Rada taheneb ja läheb tugevamaks. Aga kui rajameister alustab päris hilja raja tegemist ja suusatajad kohe peale tulevad, siis rada tegelikult lõhutakse ära."

Tema sõnul on Eesti tervise- ja suusaradade võrgustik heal tasemel. "Väga palju on huvitavaid radasid ja kutsun inimesi üles - ärge käige ainult Tallinnas Nõmmel ja Pirital sõitmas. Minge vaadake, mis toimub Jüris, Kiilis, Kõrvemaal. Väga palju on huvitavaid radu ja tasub käia vaatamas," ütles terviseradade juht.

Suusatamisvõimalustega saab hõlpsasti tutvuda terviserajad.ee lehel, kus on saadaval ka rajakaart. Lilla värviga märgitud radadel saab sõita nii vabatehnikat kui uisku, sinise värviga on märgitud vabatehnika rajad.

Jõepera tuletas aga meelde, et jalakäijad võiksid kõndida suusaradadest vasakut kätt, et rajameistrite raske töö võimalikult kaua tervena püsiks. "Mahume kenasti ära. Aga üldjuhul on klassikajälg paremal pool, uisku sõidetakse keskel ja jalakäijad - palun kõndige vasakul pool. Siis on kõik rahumeelsed ja ei ole mingeid probleeme," ütles ta.