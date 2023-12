Eva-Lotta Kiibus on valmis võistlustulle naasma: päris hea tunne on lõpuks trenni teha

Viimase võistluse tegi Eva-Lotta Kiibus jaanuaris, kui sai Espoos toimunud Euroopa meistrivõistlustel 15. koha. Juba siis võitles ta jalavaludega ning pidi peagi hooaja lõpetama, ega saanud õigel hetkel alustada ka uut hooaega.

"Ma julgen välja öelda, et teen hooaja esimese võistluse ilmselt veebruari alguses. See on hetkel minu eesmärk. Ma üritan veebruari alguseks mingi võistlusvormi kätte saada. Ma ei oska öelda, kui palju võistlusi kaasa teen, aga mida rohkem, seda parem," alustas Kiibus.

Viimastel nädalatel on Kiibus saanud teha tõsisemaid treeninguid. "Ma olen umbes kaks kuud saanud üles ehitada oma vormi ja treeninguid niimoodi, et need on päris trennide moodi tundunud ja välja näinud. Päris hea tunne on lõpuks trenni teha. Kõik elemendid on olemas. Lihtsalt pean kohale tulema, trenni tegema ja pingutama. Kõik eeldused on olemas, et õigeks ajaks vormi saada."

"Minu viimane võistlus oli peaaegu aasta tagasi. Veebruaris sain mõlema sääreluu stressimurru diagnoosi," jätkas ta. "Pärast seda ootas mind kaks kuud trennist täielikku eemale jäämist. Kui ma tagasi tulin, siis oli minus väga-väga suur tahe teha kõike, mis vahepeal tegemata jäi, aga paraku see ei olnud väga hea otsus."

"Vigastus tuli tagasi ja kuskil augusti-septembri paiku pidin uuesti pausi võtma. Õnneks ma õppisin oma vigadest. Tegime kogu tiimiga korrektuurid, panime uue plaani paika ja siin ma nüüd olen," lisas ta.

Kiibus elab ja treenib igapäevaselt Hollandi linnas Bredas. "Taustatiim on endiselt minuga ja tugev. Olen pidevalt kursis nii Eesti füsiodega kui ka kohalike füsiodega, kes vaatavad mind iganädalaselt üle ja hoolitsevad minu heaolu eest. Rääkimata treener, ema. Üldse kõik lähedased on mulle emotsionaalsel tasandil toeks."

Kuna Kiibus pole käimasoleval hooajal võistelnud, ei pääsenud ta jaanuaris Kaunases toimuvatele Euroopa meistrivõistlustele. "Kindlasti soovin tulevikus EM-ile pääseda. Selles ei ole mingit küsimust. Ma tegin praegu need rasked otsused võtta aeg maha ja mitte võistelda selleks, et ka aastate pärast EM-il võistelda ja karjääri pikemalt jätkata."