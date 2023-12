Tallinna kehalise kasvatuse õpetajatele jagatakse uisutamise põhitõdesid

Uisukool Reval juht ja treener Liina-Grete Lilender jagab teist talve järjest Tallinna kehalise kasvatuse õpetajatele uisutamise põhitõdesid. Koolitused on tasuta ja eelmisel hooajal läbis kursuse 98 pealinna õpetajat.

"See oli hästi suur õpetajate enda initsiatiiv. Nad soovisid rohkem teada sellest alast ja kuidas neid harjutusid lastele põnevamaks teha ja mida üldse teha," ütles Lilender.

Tänavu pääses kursusele sada õpetajat ja kohad täitusid kiirelt. Esimene koolitus neljast toimus Vanalinna Uisupargis. Sellele jääle toob talveperioodil kõik oma õpilased tundi Kaarli Kooli kehalise kasvatuse õpetaja Rainer Raudsepp.

"Uisutamise vastu on ikka suur huvi. On juhtumeid, kui siin on täitsa sula ja vesi ning pärast valatakse uisu seest vett välja, aga sellegipoolest on rõõmu laialt," märkis Raudsepp.

Koolitusele tulevad julgelt väga erineva uisutamisoskusega õpetajad. Lilender jagab neile lihtsaid nippe, kuidas libiseda, turvaliselt kukkuda ja tasakaalu hoida.

"See algtõde ABC on kõige tähtsam, et seda me katsume kõikidele selgeks teha ja siis me ehitame sinna peale ka natukene keerulisemaid asju," selgitas Lilender. "Igasugused uued harjutused alati tulevad boonuseks, et tekib selline ahhaa efekt.. Et vau, seda oleme teinud, seda teinud, aga midagi uut iga aasta õppida, siis see on selline, et nad tunnevad, et muutuvad paremaks ja osavamaks ja enesekindlamaks," lisas Raudsepp.

Eelmisel hooajal tehti liikumistundide raames pealinna uisuparkides üle 40 000 külastuse. Õpetajate innukus aitab uisutamisoskust aina kasvatada.