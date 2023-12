100 spordihetke | Muhu Väina regatt

Eesti purjetamiselu tippsündmus on kahtluseta Muhu väina regatt, mis sai alguse 1958. aastal. Aastakümnete jooksul on regatil osalevate jahtide arv aina kasvanud ja nüüdseks on kolmekohaline aluste arv võistlusel pigem reegel kui erand. See on purjetajate suvine laulupidu.

Jahtide nimed on läinud rahvusvahelisemaks, aga kui kõrvu paitavad kaunid Eesti sadamanimed Roomassaare, Orjaku ja Kõiguste, saab eestlane tunda end täieõigusliku mereriigi kodanikuna.

Muhu Väina regatil osalevad ka need alused ja mehed, kes avamerepurjetamise rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt medaleid koju toovad. See kinnitab Eesti purjetamise kõrget taset, ka ilma kodutuulte toetuseta.

Ja nii igal aastal juulikuus läheb purjetamisrahvas eriliselt elevile, sest aeg on kõik muud toimetused kõrvale lükata, et teha oma kalendris ja elus ruumi aasta kõige tähtsamale ja suuremale purjetamise sündmusele – Muhu väina regatile.