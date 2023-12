100 spordihetke | Kalev 1991 ja 1993

Korvpalliklubi Kalev meistritiitel 1991. aastal tuli kõige õigemal hetkel.

Koos perestroika ja vabadusetuultega liikus järjest kõrgemale ka peatreener Jaak Salumetsa juhendatud Kalevi korvpallimeeskond. Kõik teadsid, kes on Sokk ja Kuusmaa või keegi teine.

Poliitiliselt keerulise 1991. aasta kevadel said eestlased kogeda põlvkondi ühendavat võimast tunnet: väike Eesti suutis võita punariigi meistrivõistlused korvpallis!

Kaks aastat hiljem, 1993. aastal olime Euroopa meistrivõistlustel juba oma, Eesti riigina. Kuusmaa muudkui viskas ja Eesti rahvuskoondis kallutas mitu olulist mängu lõppu endale. Olime Euroopa kuues korvpalliriik.

Need pöördelised ajad kinnitasid taas, et korvpall on eestlastele enamat kui mäng. See on ühine energia, ühine emotsioon ja võimas ühtsustunne.

PIDU Belgia võidu järel! See oli unustamatu korvpalliedu, Eesti jaoks kõige õigemal hetkel – taasiseseisvumise ajal.