Poola jalgpallihuligaanid vigastasid Inglismaal politsenikke

Suurbritannia meedia sõnul kogunes Birminghami ligi 2000 Poola klubi poolehoidjat, kuigi neid oli staadionile lubatud vaid 1000. "Aston Villa toonitas korduvalt, ka sel [neljapäeva] hommikul UEFA ja võimudega rääkides, et külalismeeskonna piletiteta fännid üritavad ilmselt Villa Parkile siseneda," kirjutas klubi pärast mängu.

Poola jalgpallihuligaanid loopisid enne avavilet neid ohjama toodud politseinike sekka klaaspudeleid ja pürotehnikat, selle tagajärjel sai vigastada vähemalt neli politseinikku, kaks politseikoera ja kaks politseihobust. Vähemalt üks politseinik viidi haiglasse, ühtegi Legia fänni lõpuks Villa Parkile ei lubatud. Aston Villa võitis kohtumise 2:1.

"See oli pretsedenditu vägivald, millesarnast pole me näinud pikki aastaid," rääkis West Midlandsi politseiföderatsiooni asepealik Jase Dooley BBC-le. "Mängule tahavad pääseda vanemad inimesed, perekonnad ja need fännid - nimetaksin neid huligaanideks - tahavad tekitada kahju kõigile, kes neile ette jäävad. See on keeruline olukord, viisime politseioperatsiooni läbi kogu tähelepanuga, aga sporaadilist vägivalda on võimatu ära hoida."